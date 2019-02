von Claudius Eberl

Für die Sanierung der Dom-Clemente-Schule sieht die Gemeinde Schonach 750 000 Euro vor. In der jüngsten Sitzung im Rathaus wurden nun die ersten Gewerke vergeben. Einige der Angebote lagen unter dem Schätzpreis, andere darüber. In der Summe aber ergibt sich eine Steigerung von rund acht Prozent oder rund 19 000 Euro.

Arbeiten in einem einzigen Durchgang nicht möglich

„Insgesamt rechnen wir noch mit zwei bis drei weiteren Blöcken“, erklärte Bürgermeister Jörg Frey. An einem Stück könne man nicht arbeiten, der Schulbetrieb müsse aufrechterhalten, die Arbeiten möglichst in den Ferien erledigt werden. Der erste Block soll in den Osterferien starten und in den Sommerferien beendet sein.

Zusätzliche Kosten für Baustellenbegleitung

Zusätzlich ist noch ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zur arbeitssicherheits- und gesundheitstechnischen Begleitung der Baustelle nötig. Hierzu legte die Firma Weiss Ingenieure aus Freiburg ein Angebot über 5497 Euro vor.

Schule erhält eine komplettes WLAN-Netz

Im Zuge der Schulsanierung soll nun auch ein komplettes WLAN-Netz für die Bildungseinrichtung aufgebaut werden. Hier hatte man vom Netzwerkadministrator der Schule, der Firma Luft Engineering, ein Angebot über 9548 Euro vorliegen.

Nachhaken bei den Kosten

Ratsmitglied Birgit Mertz-Hahn (FWV) fragte an, ob denn die zehn Ortstermine des Sicherheitskoordinators samt Dokumentation so angefragt wurden. Ihr erschien das etwas hoch, in der Summe auch der Gesamtpreis. Ortsbaumeister Ansgar Paul bestätigte dies, sagte aber zu, auch nochmals eine zweite Firma anzufragen.

Hohe Preisunterschiede erstaunen

Volker Lehmann (FWV) wunderte sich über die hohen Preisunterschiede bei den Maler- und Belagsarbeiten. „Da kann man ja einiges sparen, wenn man weniger streicht oder dünnere Bodenbeläge verwendet.“ Ob man sich denn beim günstigsten Anbieter der Qualität sicher sein könnte. Da zeigte sich Ortsbaumeister Paul ganz sicher, schließlich seien die Arbeiten in der Ausschreibung ja auch genau definiert gewesen.

Internet-Funknetz soll 9500 Euro kosten

Lehmann wunderte sich auch über den Preis für die Installation eines WLAN-Netzes. „9500 Euro sind eine stattliche Summe.“ Paul wies darauf hin, dass dies sicher nicht mit einem Heimnetzwerk vergleichbar sei. „Wir werden in jedem Klassenzimmer eine Antenne installieren, um gleichbleibende Leistung zu erhalten. das sind schon mal 19 Antennen“. Auch die Sicherheitsvorgaben seien sehr viel höher als bei einem privaten Netzwerk, hier gebe es Etliches zu programmieren.

Digitalisierungspakt bislang nur eine Worthülse

Zwar könne man das gerne noch bei einer anderen Firma anfragen, er wies aber darauf hin, dass die Firma Luft als Netzwerkadministrator das Schul-Netz und seine Anforderungen sehr gut kenne. Das sah Lehmann ein, fragte aber in Richtung Bürgermeister, ob man sich denn Gedanken über Zuschüsse aus dem Digitalisierungspakt gemacht habe. „Wir haben das sehr genau im Auge – nur ist dieser Pakt aktuell eine Worthülse, genaue Vorgaben oder Richtlinien gibt es da noch nicht.“

Momentan kein Zeitdruck

Die nötigen Kabel sollte man auf jeden Fall ziehen, vielleicht aber könnte man die technische Ausstattung etwas schieben, bis da Näheres bekannt sei, schlug Lehmann vor. Da man mit dem WLAN-Netz keinen Zeitdruck habe, könne man das gerne so machen, erwiderte Paul.

Alle Gewerke für Firmen aus der Region

Herbert Rombach (CDU) ist froh darüber, dass alle Gewerke an regionale und örtliche Firmen vergeben werden könnten. Wobei Paul darauf hinwies, dass die Gesamtsumme der Gewerke eine beschränkte Ausschreibung zuließ. „Da kommen noch andere Sachen, etwa Dachdeckerarbeiten,“ warnte Frey. Schließlich einigte man sich auf die Vergabe der Gewerke.

