von Claudius Wagenseil

Der Kindermaskenumzug in Schonach ist seit einigen Jahren fester Bestandteil der Fasnet in der Raumschaft Triberg und lockte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Hästräger an. Am Narrenbrunnen beim Schonacher Rathaus stellte sich der Zug auf, um den Kurgarten zu umrunden.

Die Guzleschlecker aus Triberg, gefolgt von den Wälderhexen aus Schönwald. | Bild: Claudius Wagenseil

Angeführt von der Standarte der Geißenmeckerer und der Narrenpolizei ging es los. Die größte Gruppe vorneweg waren die Geißenmeckerer und Geißenmägde der Schonacher Zunft. Die heimische Kurkapelle folgte als Wikinger verkleidet. Zuschauer waren zum Bedauern der Organisatoren und Teilnehmer spärlich vorhanden, dies tat dem Frohsinn der jungen Narren aber keinen Abbruch. Wer am Zugweg stand, wurde mit Narri-Narro-Rufen begrüßt. Die Passanten waren auch vor den Wedeln und den Fuchsschwänzen der Hästräger nicht sicher.

Gremmelsbacher Holzschuehklepfer, Triberger Teufel und die Stabhalterei Freiamt. Bilder: Claudius Wagenseil | Bild: Claudius Wagenseil

Mit einer großen Abordnung waren die Gremmelsbacher Holzschuehklepfer samt Narrenrat vertreten. Die Triberger Teufel kamen mit ihrem Narrensamen nach Schonach, ebenso die Gruppe der Guzleschlecker und die Stabhalterei Freiamt. Ihre närrischen Späße trieben die Wälderhexen Schönwald mit den Zuschauern, es wurde angemalt, gestrählt, Süßigkeiten verteilt. Den Zug beschloss der Narrenrat der Geißenmeckerer-Zunft.

Am Hotel „Rebstock“ begrüßte Narrenrat Robin Kienzler die einzelnen Gruppen und schickte sie weiter zum Haus des Gastes, wo alle Teilnehmer einen Orden erhielten und vom FC Schonach bewirtet wurden.