von Markus Reutter

Solidarität ist gefragt in diesen Zeiten. Und in Schonach formiert sich die Hilfe. Wie Bürgermeister Jörg Frey informiert, hätten sich zwischenzeitlich bei der Gemeindeverwaltung einige Freiwillige und ehrenamtlich tätige Helfer gemeldet, die bereit wären in Schonach Personen zu helfen, die durch die Beschränkungen des Corona-Virus in Bedrängnis kommen.

„Dabei geht es vor allem um Besorgungen für Ältere oder nicht mobile Menschen oder Einkäufe“, zeigt Frey Einsatzmöglichkeiten auf. „Die Gemeindeverwaltung ist gerne bereit, interessierten Bürgern oder Betroffenen Adressen zu vermitteln und eine Plattform für weitere Helfer anzubieten. Wenn Sie Bedarf haben oder selbst helfen wollen, melden Sie sich einfach im Rathaus auf dem Hauptamt unter der Nummer 07722/9648145, f.klausmann@schonach.de oder 07722/9648144, h.reiner@schonach.de“, lädt Frey Nutznießer und Helfer gleichermaßen ein, diese „Vermittlung“ in Anspruch zu nehmen. Frey begrüßt dieses Engagement von Helfern. „Das ist eine nette Geste“ und sei gerade in solchen Zeiten besonders wichtig.