von Markus Reutter

Einiges geboten ist am Wochenende in Schonach. Der Skiverein Rohrhardsberg lädt zu den Highland-Games ein. Außerdem gibt es zum 45. internationalen Wandertag Wandermöglichkeiten „rund um den Rohrhardsberg“.

Öko-Säge als neue Wettbewerbsdisziplin

„Wo andere noch diskutieren und über Emissionen und Feinstaub streiten, hat der Skiverein Rohrhardsberg gehandelt und die erste Öko-Säge gebaut“, heißt es vom SV. Diese Öko-Säge werde zum ersten Mal bei den Highland-Games am Samstag, 22. Juni, im Einsatz sein. Diese Rohrhardsberger Highland-Games werden bereits zum 13. Mal ausgetragen.

Musik von den Caverhill Guardians

Bei dem Waldfest mit Festzelt am Skilifthaus Rohrhardsberg sind zudem die Caverhill Guardians schon fast nicht mehr wegzudenken; sie werden auch dieses Mal am Samstag die Highland Games musikalisch bereichern. Die schottischen Pipes und Drums der Musiker von Hardt werden den Einzug der Gladiatoren begleiten und auch während der Spiele immer wieder ihr Können zum Besten geben. Sie wollen so für Stimmung bei den Wettkämpfern und Zuschauern sorgen.

Teams aus vier Personen

Wie in den vergangenen Jahren, besteht eine Mannschaft aus vier Personen. Folgende Disziplinen müssen absolviert werden: Baumstammwerfen, Highland-Fischer, schottische Öko-Säge und der schottische Handläufer. Jedes Mannschaftsmitglied muss eine Disziplin bestreiten. Die fünfte Disziplin muss die ganze Mannschaft absolvieren, dabei handelt es sich um den Tripellauf „Made in Scottland“.

Anmeldungen bis 21. Juni

Der SV Rohrhardsberg würde sich freuen, viele Mannschaften und Zuschauer am Rohrhardsberg begrüßen zu dürfen. Anmeldungen werden bis 21. Juni beim Skiverein entgegengenommen, Telefon 07722/79 19. Nachmeldungen sind aber auch noch am Festzelt bis kurz vor Beginn gegen 17 Uhr am Samstag möglich. Nach wie vor gilt bei den Highland Games das Motto „Gaudi pur – dabei sein ist alles“.

Internationaler Wandertag

Aber nicht nur die Highland-Games werden geboten, sondern auch der Wandertag des Internationalen Volkssportverbandes. Laut Skiverein geht die Strecke vom Rohrhardsberg über die Martinskapelle und zurück. Die Startzeiten sind am Samstag, 22. Juni, von 12 bis 15 Uhr, Zielschluss ist um 17 Uhr, außerdem kann am Sonntag, 23. Juni, zwischen 7 bis 13 Uhr gestartet werden, Zielschluss ist um 15 Uhr. Gewandert werden können sechs und zehn Kilometer lange Strecken. Am Samstag, 22. Juni, 16 Uhr, findet der traditionelle Feldgottesdienst statt, unterstützt durch die Alphornbläser aus Schönwald. Der Gottesdienst findet bei jeder Witterung statt.

Zur Unterhaltung sorgt wie jedes Jahr am Samstag „DJ Michael“ und am Sonntag „Bernhard“. Abschluss ist mit Tombola-Verlosung am Sonntag gegen 17 Uhr.