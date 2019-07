Der fünfte Badische Kräutertag steht am Sonntag, 14. Juli, von 10 bis 18 Uhr im neu eröffneten Kurpark in Schonach an.

Schonach als Standort prädestiniert

Den Heil- und Wildkräutern der Höhenlagen wird im Hochsommer eine besonders starke Wirkkraft zugesprochen. Das als Ski- und Luftkurort anerkannte Schonach liegt in einem Hochtal auf 880 Metern und ist umgeben von kräuterreichen Wiesen und Wäldern. Ein bestens geeigneter Ort für die fünfte Auflage des immer beliebter werdenden Badischen Kräutertages – davon ist das Vorstandsteam des Vereins Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden überzeugt. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey war begeistert, die Veranstaltung in den neu gestalteten Kurpark holen zu können.

Vielfältiges Angebot in Theorie und Praxis

Rund 40 Aussteller präsentieren auf vielfältige und bunte Weise traditionelles und modernes Kräuterwissen. Zum Angebot der Stände mit Mitmachaktionen werden Vorträge und Workshops im Kurhaus angeboten. Wieder mit dabei ist die Heilpflanzenexpertin Ursel Bühring, dieses Mal mit einem Vortrag über „Obst und Gemüse als Medizin“. Rudi Beiser referiert über vergessene Heilpflanzenschätze vor der Haustür, und Edith Fehrenbach widmet sich in ihrem Praxisvortrag den Kräuter-Heilweinen in der Hildegard-Medizin.

Sommerblumenstrauß als Hausapotheke

Dass ein Sommerblumenstrauß nicht nur eine Augenweide sei, sondern einige Elemente einer Hausapotheke enthalten kann, weiß Cornelia Stern von der Freiburger Heilpflanzenschule. Bärbel Höfflin-Rock gibt in ihrem Vortrag Tipps, welche Pflanzen als Bienenweide interessant sein können. Als einen Ort großer Vielfalt präsentieren Walburga Schillinger und Charlotte Phose den Bauerngarten für die Selbstversorgung. Wie man im Haushalt mit weniger Chemie und Verpackung auskommt, erläutert Cornelia Schoch-Kögel.

Kräuterführungen in die nahe Umgebung

Beliebt bei den bisherigen Kräutertagen waren die Kräuterführungen, die verschiedene Expertinnen anbieten und in die nahe Umgebung Schonachs führen. Der Schulgarten der Dom-Clemente-Schule lädt zum Besuch ein, außerdem ist den „Schulgärten für Groß und Klein“ ein Vortrag gewidmet.

Ausstellung über Kräuterexpertinnen aus vier Jahrtausenden

Als Besonderheit macht in diesem Jahr eine Wanderausstellung Station in Schonach: Die Ausstellung „Opus mulierum“ stellt Frauen aus vier Jahrtausenden vor, die in den Bereichen Alchemie, Heilkunde, Kosmetik und Parfümherstellung wirkten. Vielfach haben sie Pionierarbeit an der Destille und bei der Verarbeitung von Heilpflanzen geleistet. An den Verkaufs- und Aktionsständen dürfen Kinder und Erwachsene selbst Kräutersalz oder Blüten-Tatoos herstellen, Kräuterseifen machen oder Sträuße binden.

Die Stände auf dem abwechslungsreichen Gelände des Kurparks mitten im Ort laden zum Schlendern, Schnuppern und Probieren ein. Mit dabei sind natürlich die Teemischungen der Kräutermanufaktur, Naturkosmetik, Käse, Liköre, Rosenprodukte, eine Hydrolat-Schaubrennerei, das Obstparadies Geng, Saatgutraritäten und Pflanzen verschiedener Anbauer und Gärtnereien sowie Büchertische.

Gegen Gentechnik und Biopatentierung

An seinem Stand stellt der Stadler-Verlag Konstanz den neuen Kalender der Bauerngarten-Route vor. Das Aktivforum Gentechnik und Biopatentierung informiert ebenso wie der Verein für den Erhalt traditioneller Kulturpflanzen, Pro SpeciaRara.

Örtliche Vereine und Schulen dabei

Die örtlichen Vereine und Schulen haben sich einiges einfallen lassen, um den Besuchern Speisen mit vielfältigen Kräutervariationen zu kredenzen: Schützenverein, Fußballclub, Eventfabrik, Mountainbike-Freunde, Landfrauen, Landjugend, Schwarzwaldverein, Skiclub, Turnverein, Strohmanufactur, Imkerverein, Dom-Clemente-Schule und das Schwarzwaldgymnasium Triberg sind eingebunden. Zwischendurch ertönen die Klänge der Alphornbläser Mittlerer Schwarzwald auf dem Kurpark-Gelände.