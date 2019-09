von Tatjana Schüssele

Was passiert in unserer Gemeinde? Was können wir tun? Können wir überhaupt etwas ausrichten? Das fragen sich viele Jugendliche. Um auch die Stimmen ihrer jungen Bürger zu hören, hat die Gemeinde Schonach ihr viertes Jugendhearing veranstaltet. 40 Kinder kamen dazu ins Kino in Triberg. Organisiert wurde das Hearing von Hauptamtsleiterin Jenny Hopf und dem Auszubildenden Dennis Trojanski.

Zunächst gab es den Film „Angry Birds 2“ zu sehen, dann stellte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey die aktuellen Themen des Dorfes vor. Wobei er unter anderem die Kurparkeröffnung und die Verlegung des Breitbandnetzes ansprach. Keines der Kinders soll sich in der Gemeinde vernachlässigt fühlen, sagte er. Auch der Jugendraum unter dem Pfarrzentrum wurde angesprochen, ebenso der Ausbau des Schwimmbads.

Auch zukünftige Pläne des Gemeinderats wurden angesprochen. So zum Beispiel die Versetzung des Skilifts am Winterberg, um ihn zentraler zu legen und so für alle erreichbar zu machen. Breitbandinternet und WLAN-Hot Spots sollen weiter verbreitet werden, um den Internetzugang für die Smartphone-Benutzer einfacher zu machen.

Auch die Kinder hatten sich im Vorfeld Gedanken gemacht. Sie stellten ihre Fragen selbstbewusst.