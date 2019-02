von Susanne Kammerer

Am 26. Mai wird im Skidorf Schonach ein neuer Gemeinderat gewählt. Gerhard Kienzler strebt nicht nur einen Platz im Gemeinderat, sondern eine Grüne Liste an. „Ich wurde in den vergangenen Tagen und Wochen mehrmals von verschiedenen Gemeinderatsfraktionen auf eine Kandidatur angesprochen. Ich möchte mich gerne engagieren, doch auch meine Überzeugung zum Ausdruck bringen“, beschreibt Kienzler seine Ambitionen im Gespräch mit dieser Zeitung. Deshalb will er den Versuch wagen, eine Grüne Liste zusammenzustellen.

Parteizugehörigkeit nicht zwingend

Grüne Liste bedeute dabei aber nicht zwingend die Zugehörigkeit zur Partei Bündnis 90/Die Grünen. Es sollen sich hierfür Personen angesprochen fühlen, die den Grünen nahe stehen und sich gerne mit ökologischen und sozialen Themen auseinandersetzen und diese künftig im Gemeinderat vertreten wissen wollen.

Ökologie und Klimapolitik wichtig

Themen wie ressourcenschonende Nachhaltigkeit, Artenvielfalt, Ökologie in der Landwirtschaft und Klimapolitik bekämen global immer mehr Aufmerksamkeit und sollten daher auch in der Gemeindepolitik besser vertreten werden: „Im kommunalen Umfeld kann man sicher vieles ökologischer gestalten“, beschreibt Kienzler. „Es ist einiges machbar, wovon Bürger profitieren und gleichzeitig Einsparungen gemacht werden können“, ist der Fachmann für erneuerbare Energien überzeugt.

Treffen am 26. Februar

Zu einem offenen Meinungsaustausch lädt Kienzler deshalb alle Interessierten am Dienstag, 26. Februar, ab 20 Uhr in den Gasthof Schwanen ein. Der Abend soll dem Austausch dienen, im Idealfall soll eine Liste mit Bewerbern für den Gemeinderat entstehen. „Die anstehenden Wahlen sind eine gute Gelegenheit, etwas zu bewegen und eine neue politische Richtung anzubieten. Hierfür brauche ich Mitstreiter und freue mich über jede Unterstützung.“

Offene Listen sind bei der Kommunalwahl zulässig

In der Regel werden bei Wahlen die Wahllisten durch Parteien oder Parteienbündnisse aufgestellt. In so genannten offenen Listen können jedoch auch Parteilose und/oder Mitglieder verschiedener Parteien beziehungsweise Wählervereinigungen nominiert werden.

Unterstützerunterschriften nötig

Ist eine Partei beziehungsweise Wählervereinigung nicht bereits im Landtag oder im Gemeinderat vertreten, so sind für das Einreichen von Wahlvorschlägen Unterstützungsunterschriften erforderlich. Die Anzahl der notwendigen Unterstützungsunterschriften richtet sich nach der Gemeindegröße. Für Schonach wären für eine offene Liste 20 Unterstützungsunterschriften auf einem amtlichen Formblatt von Nöten.

Mindestanzahl von Kandidaten ist nicht erforderlich

Die Anzahl der Kandidaten auf einer Wahlliste orientiert sich an der Anzahl der Plätze im Gemeinderat: im Falle Schonachs also zwölf. Eine Mindestanzahl gibt es nicht, eine Liste mit nur einer Person wäre somit auch zulässig. Die Wahlvorschläge für die anstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai sind bis spätestens 28. März bis 18 Uhr im Rathaus Schonach bei Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf einzureichen.

Weitere Informationen auf der Facebook-Seite „Grünes Schonach“ oder per E-Mail an die Adresse schonachgruen@posteo.de.