von Susanne Kammerer

Eine beliebte Anlaufstelle für die ganze Familie ist die Buchausstellung samt Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Weihnachtszeit im Pfarrzentrum Schonach. Am Samstag und Sonntag war es wieder soweit: Das Bücherei-Team und der Eine-Welt-Kreis Effata luden ein zum Schmökern, Stöbern und Genießen.

Kleine, aber feine Auswahl

Dabei gab es eine kleine, aber feine Auswahl aus den diesjährigen Literaturneuerscheinungen zu entdecken. Das Sortiment umfasste sowohl Romane, Krimis und Sachbücher als auch viele Bilder-, Kinder- und Jugendbücher. Manch Besucher entdeckte dabei das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten, oder ganz einfach eine neue Lektüre für sich selbst. Wie gewohnt konnten die Bücher direkt beim Büchereiteam bestellt werden.

Viele Besucher decken sich mit Produkten aus dem Eine-Welt-Waren-Verkauf ein. | Bild: Susanne Kammerer

Mit den Bestellungen förderten Literaturfreunde gleichzeitig das Bonussystem der Pfarrbücherei, was wiederum Neuanschaffungen für den Bestand der Einrichtung ermöglicht.

Waren aus Asien und Afrika

Parallel dazu verkaufte der Eine-Welt-Kreis fair gehandelte Waren aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Das Angebot reichte von verschiedenen Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Honig, Gewürze und Schokolade bis hin zu Schmuck und Dekoartikeln.

Gutes Tun mit Schonacher Kräutertee

Auch die Liebhaber des Schonacher Kräutertees kamen auf ihre Kosten und konnten sich für den anstehenden Winter eindecken. Die Einnahmen aus dem Teeverkauf werden Philipp Müller aus Furtwangen für sein Projekt „Duwa Lofunga“ in Malawi zur Verfügung gestellt. Seit einigen Jahren werden dort begabte Schülerinnen und Schüler gefördert, damit sie an einer privaten Schule einen guten Abschluss machen können. Am Mittwoch, 13. November, haben die Buchausstellung und der Eine-Welt-Waren-Verkauf für die Besucher nochmals von 16 bis 19 Uhr geöffnet.