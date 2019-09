von Rita Bolkart

Ein vorgezogenes positives Fazit zog Wanderführerin Ingrid Schyle zu den Genusstouren mit Ilse und Wolfgang Behrendt rund um Schonach. Alle waren auch in diesem Sommer gut besucht, und die Wanderer waren durch die Bank angetan von der einzigartigen Kombination aus landschaftlichem und kulinarischem Genuss.

Auch die anderen Wanderangebote von Ingrid Schyle fanden viele Interessierte. So waren bei den Themenwanderungen Wasserwelten und Specktour weit über 30 Teilnehmer zu verzeichnen. Die vielseitigen Informationen, mit denen Ingrid Schyle die Touren illustriert, machen den Erfolg aus.

Spannende Historie

Auf der Wanderung vom Mühlebühl über den Rohrhardsberger Skilift auf den Ramselhof boten sich unterschiedlichste Aspekte, um über Historie und Heimat zu berichten. So gaben die ehemaligen Höfe, wie der Wolkenkratzer im Skilifthang und die Metzig, Anlass, um über das frühere bäuerliche Leben auf dem Rohrhardsberg zu berichten. Im den Gesprächen unterwegs kamen auch die Brandkatastrophen auf den Rohrhardsberger Höfen zur Sprache. Für die Hofbewohner war dies stets eine harte Zäsur, und längst nicht alle Höfe wurden wieder aufgebaut. Mit historischem Fotomaterial konnte Ingrid Schyle die Höfe wieder lebendig werden lassen.

Forstarbeiten liefern Erzählstoff

Auf Grund von Forstarbeiten musste die Wandergruppe einen anderen Weg gehen, gleichzeitig bot auch dieses Thema viel Erzählstoff. Schließlich erwartete die Teilnehmer bei Gabriele und Detlef Hoppe eine Führung durch den Kunstgarten und die kulinarische Bewirtung mit Ilse und Wolfgang Behrendt. Eine opulente Zwetschgen-Sahnetorte und heißer Kaffee waren genau das, was sich die Wanderer wünschten. Nach einer ausgiebigen Runde durch das bemerkenswerte künstlerische Schaffen von Gabriele Hoppe-Todt wurden sie mit warmem Zwiebelkuchen und neuem Süßen verwöhnt.

Ilse Behrendt mit der Zwetschgen-Sahnetorte aus Barbaras Kreativ Konditorei. | Bild: Rita Bolkart

Eine weitere Genusstour bieten Ilse und Wolfgang Behrendt sowie Ingrid Schyle am Freitag, 4. Oktober, ab 17 Uhr an. Gruselig wird es, versprachen Ingrid Schyle und Ilse Behrendt. An diesem Abend werden die Wanderer nicht nur kulinarisch wieder verwöhnt, die Gruppe wird unterwegs mit den Sagengestalten der Raumschaft und mit Legenden konfrontiert.

Entscheidung offen

Ob es für Ilse und Wolfgang Behrendt die Abschlusstour wird, steht noch nicht fest. Das Paar wollte sich eigentlich mit dieser Tour aus dem Erfolgskonzept verabschieden. Zwischenzeitlich wurden sie aber von den Mitarbeitern des Ferienlandes mehrfach gebeten, ein weiteres Jahr dabei zu bleiben. Die Entscheidung haben Ilse und Wolfgang Behrendt noch nicht getroffen.

Bei einer außergewöhnlichen Abendwanderung mit Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle am Freitag, 4. Oktober, werden Geschichten und Sagen lebendig.

Dem Weiherma auf der Spur

Da gehen die Teilnehmer den Fragen nach, wo der Weiherma lebt, wer die Sage vom Feldere-Karle mit dem Hasenfell kennt, wie die Hofhündin Senta auf dem Wolfsbauernhof den Wolf vertrieben hat, ob es am Herrenkreuz spukt, ob es schaurig ist, übers Moor zu gehen, ob da nicht eine Stimme aus dem Blindensee zu hören ist und was denn da im Wald klepft. Bei dieser außergewöhnlichen Abendwanderung mit Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle am Freitag, 4. Oktober, werden Geschichten und Sagen lebendig. Unterwegs servieren Ilse und Wolfgang Behrendt eine Gulaschsuppe als warme Stärkung. Mit Laternen wird der Rückweg erleuchtet.

Schaurige Tour

Die Anmeldung für diese schaurige Tour ist bis Mittwoch, 2. Oktober, 12 Uhr bei der Tourist-Information Schonach unter Telefon 07722/96 48 10 oder E-Mail info@ schonach.de möglich. Die Wanderstrecke beträgt sechs Kilometer. Treffpunkt ist bei der Tourist-Information Schonach in der Hauptstraße 6. Mit Privatwagen geht es ins Turntal zum Wolfsbauernweiher. Der Preis beträgt zehn Euro inklusive Gulaschsuppe, zuzüglich Getränke. Für diese Tour sind gute Schuhe, wetterangepasste Kleidung und eine Taschenlampe notwendig. Die Tour ist ab acht Personen.