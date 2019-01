von Benita Hansmann

Besser hätte der erste Kontakt zum Sportgerät nicht sein können: Sonne pur bei optimalen Schneeverhältnissen. Das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg startete in die Nordische Talentwoche.

Über 20 Neulinge konnten die Trainer des Skiteams an ihrem Talenttag am internationalen World Snow Day im Schonacher Skistadion im Wittenbach verbuchen. Die meisten davon kamen an diesem Tag zum ersten Mal mit den dünnen Brettern in Berührung.

Langlaufen macht Spaß. Das finden auch die jüngsten Wintersportler. | Bild: Markus Ketterer

Der Andrang war sogar so groß, dass alle Sportgeräte verliehen wurden. Skier angeschnallt, Trainer geschnappt und ab ging es in den Nordic Funpark mit Wellenbahn, Schlupftoren oder Schanze – über die sich unter Anleitung der Skiteam-Trainer beinahe jeder traute.

„Ein rundum gelungener Tag mit vielen strahlenden Gesichtern“, resümierte am Ende Torsten Hettich vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg. Die Trainer waren bereits am Freitagabend mit der Präparation der Loipe beschäftigt, ehe am nächsten Tag ab 11 Uhr große und kleine Langlaufbegeisterte auf der Weltcup-Loipe herumkurvten.

Nur wer schnell genug den Nordic Funpark bewältigt, hat Ambitionen auf den Bezirkspokal-Sieg. | Bild: Markus Ketterer

Ebenfalls fand beim Talenttag der Bezirkspokal der Langläufer statt. Auch hier mussten sich die jungen Sportler im Nordic Funpark beweisen. Dabei war nicht nur Ausdauer gefragt, sondern auch fahrerisches Geschick auf den Skiern – sehr zur Freude des heimischen Skiteams. Die jungen Sportler rund um das Trainerteam konnten die vorderen Plätze für sich gewinnen.

Bereits am Mittwochmorgen, 23. Januar, schreitet die Talentwoche in der Grundschule in Schonach fort. Alle Grundschüler der Dom-Clemente-Schule sowie die Vorschulkinder des Kindergartens St. Raphael werden auf den dünnen Latten stehen und ihr sportliches Glück versuchen. Dafür ist extra das Mobil des Deutschen Skiverbands (DSV) ins Skidorf Schonach angereist und führt mit der Unterstützung der Skiteam-Trainer die Sportstunden im Schnee aus.