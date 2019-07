von Rita Bolkart

Viele Preise und Lobauszeichnungen erhielten die Dom-Clemente-Schüler am letzten Schultag. Bei der Abschlussfeier überreichte Birgit Mertz-Hahn von der Firma Wiha die Preise des Schonacher Runden Tisches, einer Kooperation zwischen Schule, Industrie, gewerbliche Betriebe und Gemeinde.

Sie zeichnete Tobias Dieterle (Klasse 5), Elija Arnold, Silvia Wernet, Nico Hettich (6) und Michelle Buck (7) mit Urkunde und Geldgeschenken aus. Sie alle hatten sich im sozialen Bereich engagiert oder herausragende Leistungen erbracht.

Birgit Mertz-Hahn (Zweite von rechts) überreicht den Schülern die Preise der Schonacher Industriebetriebe. Über die Auszeichnung freuen sich Tobias Dieterle (von links), Elija Arnold, Silvia Wernet, Nico Hettich und Michelle Buck. | Bild: Rita Bolkart

Sehr gute Noten mit Preisen belohnt

Schulleiterin Sabine Emde nannte die Preisträger für sehr gute Noten. In der Grundschule waren dies Karlotta Stommer, Vivian Burger, Max Fleig, Leonie Böhm, Noah Förtsch, Pia Schmidt, Lisa Kohler, Alia Kammerer, Marius Dieterle, Ben Dold, Anika Dotter, Lulie Schlieter, Kim Schmidt und Christopher Stimmer.

Etliche Belobigungen

Ein Lob erhielten die Grundschüler Hanna Hummel, David Luik, Nele Palmer, Jana Schmidt, Naemi Kimmig, Paul Kuner, Celina Bach, Leni Ringwald, Felix Brohammer, Jannik Dieterle, Maximilian Wiengarn, Emilia Förtsch, Robin Andres, Oliver Haas, Christian Ilie, Vivien Seifert und Lena Slacki.

Auszeichnungen für Werkrealschüler

Bei den Werkrealschülern gingen die Preise an Christina Mossoroceanu (Klasse 5) und Nico Fleig (6). Ben Fehrenbach, Walid Abadulaziz, Alexander Dorer, Max Eckstein, Leona Flajsman, Noemi Flajsman, Robin Schwer, Daniel Schwer und Pascal Dold wurden mit einem Lob ausgezeichnet.

Seit Juni 2019 ist Silke Hüls in der Schulsozialarbeit tätig. Bei der Abschlussfeier stellte sie sich nochmals vor. | Bild: Rita Bolkart

Silke Hüls, die seit Juni die Schulsozialarbeit an der Schonacher Schule leistet, stellte sich nochmals den Schülern vor. Sie bedankte sich bei Kollegium und Schülern, richtig nett aufgenommen worden zu sein. Und sie ergänzte: „Es ist wirklich schön bei Euch.“

Sportliche Schule

Emde bedachte das Büchereiteam um Lehrerin Tanja Grießhaber mit kleinen Geschenken und lobte alle Teilnehmer an sportlichen Wettbewerben. Von 143 Wettbewerbern an den Bundesjugendspielen erhielten 38 eine Siegerurkunde und 77 eine Ehrenurkunde. „Wir sind eine richtig sportliche Schule“, betonte sie.

Die achte Klasse präsentierte in drei Kurzfilmen ihren Klassenausflug in der Area 47, Österreichs Outdoor-Freizeitpark. Diese hatten sie mit den neuen iPads erstellt und gemeinsam mit Lehrer Florian Koch zu beachtlichen Clips bearbeitet. Außerdem traten die Sängerinnen der Ganztagesschule auf, die sechste Klasse präsentierte einen Barfuß-Song, die Klasse 2a besang das Ferienprogramm und der Grundschulchor steuerte der kleinen Feier zwei Lieder bei. „Ich wünsche Euch mega tolle Ferien“, entließ Emde die Schüler in den heißen Sommertag.