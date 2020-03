von mae

Am Rensberg ist am Mittwoch ein alleinstehendes Heizungsgebäude eines Holzwerks komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Einsatzkräfte aufgrund eines Kellerbrandes alarmiert worden. Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich daraus bereits ein Gebäudebrand entwickelt.

Feuerwehr aus Triberg kommt hinzu

Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehr aus Triberg nach. Mit mehreren Angriffstrupps bekämpfte die Feuerwehr den Brand und schützte darüber hinaus ein nahe stehendes Gebäude mithilfe einer Riegelstellung.

Triberg Immer noch neue Schäden – Hilfskräfte müssen wegen Sabine weiter ran Das könnte Sie auch interessieren

Gebäude völlig zerstört

Der massive Brandeinsatz der Feuerwehr konnte jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern abbrannte.

Erst um 23.45 Uhr war das Feuer aus

Die Feuerwehr Schonach war bis zum späten Abend mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, nach einer erneuten Überprüfung konnte laut Angaben der Wehr gegen 23.45 Uhr endgültig Feuer aus gemeldet werden.

Sachschaden von rund 300 000 Euro

Insgesamt waren 39 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen und neun DRK-Kräfte im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird jedoch auf rund 300 000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.