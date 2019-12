Die Wiha-Geschäftsleitung ehrte zum Jahresende langjährige Mitarbeiter. Geschäftsführer Wilhelm Hahn bedankte sich persönlich bei allen 17 Betriebsjubilaren für ihre jahrelange Unternehmenszugehörigkeit, Loyalität und Treue.

Dank an treue Wegbegleiter

Im 80. Jahr nach Firmengründung 1939 bedeutete es der Familie Hahn sehr viel, sich bei ihren Wegbegleitern der vergangenen Jahrzehnte in persönlichem Rahmen zu bedanken. Im Zuge des Unternehmensgeburtstags entschied man sich, die Weihnachtsfeier im Europa-Park Rust in großer, feierlicher Festatmosphäre und mit allen deutschen Standorten und Schwester-Gesellschaften zu begehen.

„Die Ehrung unserer Jubilare ist für uns ein ganz besonderer Bestandteil eines Geschäftsjahres. Es bietet uns die Gelegenheit, gemeinsam auf die zurückliegenden Zeiten zu blicken. Dazu können wir unseren großen Dank aussprechen für all den Einsatz, das Engagement und die Arbeit, die unsere Mitarbeiter geleistet haben“, erklärt Wilhelm Hahn.

Die Arbeitsjubilare

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Holger Knaust geehrt. Bereits doppelt so lange gehören Maja Dungevski, Martina Hummel und Bernhard Kaltenbach zum Wiha-Team. Jürgen Schwer, Swetlana Bechler und Manuela Zolnai sind 25 Jahre Betriebsangehörige. Zum Kreis der Mitarbeiter mit bereits 30 Jahren Laufbahn zählen Barbara Schwer, Josef Gärtner, Jörg Heinze, Eugen Malsam, Bernd Semler, Hardy Haber­stroh, Diana Mauscherning, Claudia Matella, Patricia Sickinger und Heinz Ringwald.

Unvergessliche Weihnachtsfeier im Europark-Dome

Premiere war allerdings das, was am Tag danach kam. Das 80. Unternehmensjahr sollte mit einer gekrönt werden. Mit mehreren Bussen startete die Wiha-Belegschaft in Richtung Rust. Im beeindruckenden Europapark-Dome erwarteten sie in einzigartigem Ambiente ein Abendprogramm mit Drei-Gang-Menü.

Der Europa-Park Dome bot eine spektakuläre Kulisse innen wie außen zur diesjährigen Wiha-Weihnachtsfeier anlässlich des 80-jährigen Firmenbestehens. | Bild: ©Europa-Park

Herausforderungen gelassen begegnen

In diesem Rahmen zeichneten Wilhelm Hahn sowie Katrin Seidemann ein Bild eines herausfordernden und nicht ganz einfachen Geschäftsjahres 2019. Konjunkturelle Schwächen und internationale Unsicherheiten rund um Handelsstreit und Brexit machten es der Branche nicht gerade einfach, die geplanten Wachstums- und Umsatzziele zu erreichen. Auch für das kommende Geschäftsjahr erwarte man erneute Herausforderungen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik weltweit, denen man jedoch mit einem ganzen „Koffer voller Neuheiten, Ideen, Optimierungen und Schwarzwälder Gelassenheit“ begegnen wolle und könne.

Akrobatische Showeinlagen der Europa-Park Künstler und Tanzauftritte brachten regelmäßig den Saal mit den rund 450 Besuchern zum Staunen und Applaudieren. Die Wiha-Belegschaften der Standorte Schonach, St. Georgen und Mönchweiler mischten sich unter die der Schwestergesellschaften Willi Hahn GmbH aus Wuppertal und Sasbach. Bei ausgelassenem Tanz und mit Getränken an der Bar ließ man schließlich den Abend ausklingen.