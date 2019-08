Dieses Jahr hat sich die Band Wombats etwas Besonderes ausgedacht. Über zwei Abende erstreckt sich ein großes Fest-Wochenende im Kurpark in Schonach.

Am Freitag, 16. August, zeigen die Musiker ihre Doku „Wombats – Der Film“ im Open-Air-Kino bei freiem Eintritt. Am Samstag, 17. August, findet das gewohnte Open-Air-Konzert im Kurpark statt.

25 Jahre Bandgeschichte

Die Dokumentation der ersten 25 Jahre Bandgeschichte in Spielfilmlänge mit zahlreichen Konzertmitschnitten, Interviews und Rückblicken ist also am kommenden Freitag zu sehen. Der Abend ist eine Benefizveranstaltung für Pro Uganda, ein gemeinnütziger Verein aus Hessen mit dem Ziel, Menschen in Uganda nach einer Ampuation durch eine Prothese wieder mehr Lebensqualität zu ermöglichen.

Wie kommt es zu der Verbindung mit Pro Uganda? Im Verein engagiert sich Ramona Bausch, die Tochter des Wombats-Bandmitglieds Hans Bausch. Da wurde es zum Thema, wie die Band „die tollen Aktiväten“ unterstützen könnte.

Themenblock mit Filmmusik

Am Samstag, 17. August, findet das bei Alt und Jung beliebte Open-Air-Konzert der Wombats im Kurpark statt. Neben dem bewährten Programm wird die Band in einem besonderen Themenblock bekannte Filmmusik auf ihre Art interpretieren. Die Besucher dürfen sich auf die passenden Filmtrailer freuen, die dazu gezeigt werden.

Die Band bietet aufgrund der vielen verschiedenen Instrumente und der musikalischen Abwechslung eine unvergleichliche Vielfalt. Neben den vielfältigen Instrumenten ist ein charakteristisches Merkmal für die Band der mehrstimmige Gesang. Das Repertoire im Standardprogramm der Wombats ist breit gefächert und umfasst unter anderem Rock und Pop, Blues und Folk-Rock.

Die Bandmitglieder sind Wolfgang „Schorle“ Schyle, Ralph Schneider „Steckle“, Rebecca Peschke, Tino Schneider, Rolf Schmidt und Hans B. Bausch.

Junge Musiker aus der Region

Eröffnet wird der Abend durch Nachwuchskünstler aus der Gemeinde und Umgebung. Die jungen Künstler freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Mit dabei ist auch die Frederick Street Band als Vorband. Sie existiert seit gut 20 Jahren und spielt Songs von Blues über Rock und Folk bis hin zu Pop im Stil der 1970er-Jahre. Die Songs erhalten ein besonderes Eigenleben dank der Eigenarrangements des Quartetts und der Atmosphäre, in der sie präsentiert werden. Zur Frederick Street Band gehören Reinhard Göppert, Bernhard Makosch, Rolf Gehring und Heini Kunz.