Trotz kühler Witterung hatten sich zahlreiche Christen auf den Weg zur jährlichen Feldmesse ins Schonacher Obertal gemacht. Obwohl viele Sitzgelegenheiten vor der Kapelle aufgestellt waren, blieben die meisten Besucher auf der Wiese stehen. Einige blickten besorgt zu den dunklen Wolken am Firmament hinauf.

Doch der Himmel hatte ein Einsehen und hielt den Regen zurück, bis der Gottesdienst zu Ende war. Lediglich einige heftige Windböen störten die Feier, aber die Gläubigen ließen sich dadurch nicht verunsichern.

Pfarrer Meinrad Feuerstein mit den Ministrantinnen (links) Hannah und Lena Runge. | Bild: Maria Kienzler

Der Ruhestands-Geistliche Meinrad Feuerstein aus Freiamt freute sich sehr über die etwa 60 Besucher, die sich um die Judas-Thaddäus-Kapelle versammelten. Weil das Fest des Kapellenheiligen erst am 28. Oktober gefeiert wird und das Wetter dann meistens unfreundlich ist, hatten Emilian und Annelise Kienzler wie üblich schon vier Wochen früher zum Patrozinium eingeladen. Den beiden gehört das kleine Heiligtum im Obertal.

Jesus‘ Cousins

Im Mittelpunkt des Wortgottesdienstes stand Judas Thaddäus, der mit seinem Bruder Simon vorwiegend in Persien und Armenien missionierte. Beide waren Cousins von Jesus und sie wurden von ihm in die Schar der Apostel berufen. „Simon und Judas wurden später für ihren Glauben getötet“, sagte Pfarrer Feuerstein.

Mäßig beliebt aus Gründen

Weil der Name Judas an den Verräter-Apostel erinnerte, hielt sich die Verehrung von Judas Thaddäus in Grenzen. „Es gibt deshalb nur wenige Kirchen, die seinen Namen tragen“, erzählte der Prediger. „Doch Ende des 18. Jahrhunderts wurde er von den Gläubigen neu entdeckt und seither gilt er als Patron für hoffnungslose Anliegen“, informierte Feuerstein weiter. Damals bekamen viele Hofkapellen den Namen des heiligen Apostels verliehen, wie weiter zu erfahren war.

Zum Abschluss der Feldmesse läutete Emilian Kienzler das Glöcklein fürs Angelus-Gebet. Dann lud er alle Nachbarn und Verwandten sowie die Freunde der Familie ein zum Beisammensein im großen Schopf des Gemeindehofes. Dort saßen die Gäste bei Kaffee und Kuchen noch lange gemütlich zusammen und unterhielten sich mitein­ander.