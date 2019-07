Die traditionelle Sonnwend-Marathon-Tour des Radclubs Mountainbike-Freunde Schonach führte dieses Jahr von Schonach nonstop ins historische Trier. Frühmorgens bei Dunkelheit um 3 Uhr startete eine Gruppe von 15 Hobbysportlern mit ihren Rennrädern in Schonach.

Durch die Rheinebene nach Frankreich

Die Strecke führte über das Kinzigtal in die Rheinebene nach Frankreich, ab Straßburg entlang des Rhein-Marne-Kanals, später über abgelegene Täler der Nordvogesen an die Saar.

Entlang der Saar und der Mosel

Es ging durch das landschaftlich schöne Saar-Tal zur Mündung in die Mosel, bis die Gruppe dann nach einigen weiteren Kilometern am späten Nachmittag ohne Zwischenfälle nach 310 Kilometern bei einem Schnitt von 27 Stundenkilometern und 1200 Höhenmetern das Ziel Trier erreichte. Logistische Haltepunkte wurden in Kehl, in Diemeringen in Frankreich und in Saarbrücken eingelegt.

Fast 40 Grad Celsius im Schatten

Nonstop bedeutet, eine Langstrecke ohne größere Unterbrechungen beziehungsweise Zwischenübernachtungen zu absolvieren. Die extreme Hitze von knapp 40 Grad Celsius im Schatten, die den Fahrern besonders nachmittags zu schaffen machte, forderte vermehrt kurze Stopps zum Auftanken der Radflaschen.

Zurück ging es mit der Bahn

Die Rückfahrt erfolgte am Sonntag mit der Bahn. Gunter Feis und Daniel Hie­stand fuhren mit dem Rad in zwei Etappen zu je 180 Kilometern in die Heimat zurück.

Frühere Ziele reichen von Paris bis München

Die bisherigen Ziele der Nonstop-Tour: Locarno am Lago Maggiore (370 Kilometer), Paris (570), München (340), Köln (460), Nürnberg (400), die Zugspitze bei Mittenwald (325), Dijon in Frankreich (343) sowie Augsburg (310). Bei den Touren mit mehr als 400 Kilometer fahren die Hobbysportler auch über Nacht.