von Christel Börsig-Kienzler

In der Buchausstellung können die Besucher eine Vielzahl an Literaturneuerscheinungen entdecken. Das Sortiment umfasst Romane, Krimis, Sachbücher und auch viele Bilder-, Kinder- und Jugendbücher. Ergänzt wird das Angebot durch ausgewählte Buchexemplare der Triberger Buchhandlung Schönenberger.

Ob als Weihnachtsgeschenk oder als persönliche Neuentdeckung: In gemütlicher Atmosphäre können die kleinen und großen Besucher die Bücher anschauen, durchblättern, anlesen und schließlich unkompliziert bestellen. „Jede Bestellung fördert dabei über ein Bonussystem unsere Bücherei, was Neuanschaffungen für unseren Bestand ermöglicht“, informiert das Team der katholischen öffentlichen Bücherei.

Gleichzeitig veranstaltet der Eine-Welt-Kreis am Wochenende seinen alljährlichen Verkauf von fair gehandelten Waren aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Angeboten werden Lebensmittel, unter anderem Kaffee, Tee, Honig, Gewürze und Schokolade. Außerdem können Kunsthandwerk, Schmuck und Dekoartikel, erworben werden, aber auch Schals, Tücher, Taschen und Geschenke für jeden Anlass.

Hilfreicher Tee

Die Aussteller verkaufen ihren „Schonacher Kräutertee“ bei dieser Veranstaltung. Die Einnahmen aus dem Teeverkauf werden dieses Jahr erneut Philipp Müller aus Furtwangen für sein Projekt Duwa Lofunga in Malawi zur Verfügung gestellt. Seit einigen Jahren werden dort begabte Schüler gefördert, damit sie an einer privaten Schule einen guten Abschluss machen können.

Müller wird am Misereorsonntag, 29. März 2020, in Schonach einen Vortrag halten und über die neuesten Entwicklungen in seinem Projekt berichten. Dazu wird jetzt schon eingeladen.

Öffnungszeiten von Buchausstellung und Eine-Welt-Waren-Verkauf: am Samstag, 9. November, von 17 bis 20.30 Uhr, am Sonntag, 10. November, von 10 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 13. November, von 16 bis 19 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen.