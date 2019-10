von Tatjana Schüssele

In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schonach entstand über mehrere Monate hinweg das Kinderhaus „Gipfelstürmer“ am Fabrikberg 18 in Schonach. Bei der offiziellen Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür wurden die Gäste mit einer Rede des Eigentümers und Geschäftsinhabers von „Mehr Raum für Kinder gGmbH“ Marko Kaldewey begrüßt. Er entschuldigte sich für die Verzögerung der Eröffnung von acht Monaten und stellte sein Team vor.

Familiäres Verhältnis im Unternehmen

Das Familienunternehmen aus dem Elztal, welches gegründet wurde, weil die damals noch kleine Tochter Alina Kaldewey einen Kindergartenplatz brauchte, ist mit der Zeit um ein gutes Stück gewachsen. Dennoch pflegen die Mitarbeiter unter sich und auch der Chef zu seinen Mitarbeitern ein familiäres Verhältnis, was man unter anderem daran merkt, das auch schon pensionierte Mitarbeiter anwesend sind, um Unterstützung zu leisten.

Kinderzahlen im Dorf steigen

Das Gebäude der Schonacher Firma Innenausbau Burger bietet im Obergeschoss nun Platz für rund 50 Kinder ab dem Alter von null Jahren, bis hin zum Schuleintritt. „Die Kinderzahlen in unserem Dorf steigen“, erklärte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey in seiner Rede. Er sieht den zweiten Kindergarten in seiner Gemeinde keinenfalls als Konkurrenz zum schon bestehenden Kindergarten St. Raphael.

Unterschiedliche Konzepte

Sie seien so unterschiedlich, dass es nur eine Bereicherung sein könnte. Der kirchlich geführte Kindergarten St. Raphael, der zentral im Wohngebiet in Schonach liegt, stellt einen großen Kontrast zu dem etwas abgelegenen Ganztageskindergarten, der von einem freien Träger geführt wird.

Acht Luftballons platzen

Kontakt entstand zwischen der Gemeinde Schonach und den jetzigen Leitern des Kinderhauses durch die Familie Burger, die mit den Kaldeweys schon lange befreundet ist. Dass die Chemie zwischen dem Bürgermeister und dem Unternehmer ebenso stimmt, wurde während der gemeinsamen Ansprache deutlich. Ein gewöhnliches Band durchschneiden, das gab es hier nicht. Acht Luftballons wurden im Vorfeld an eine Leine gehängt und zur Eröffnung des Kindergartens von Frey und Kaldewey zum Platzen gebracht. Für jeden Monat, um den man die Eröffnung, die im Mai geplant war, verlegt hat.

Richtlinien vom Landratsamt

Diese Verzögerung entstand vor allem wegen den Richtlinien, die das Kinderhaus vom Landratsamt aus einzuhalten hat. Doch nun sei alles beim Besten und die Kinder könnten hier Spaß haben, waren sich die Verantwortlichen einig.

Flexible Betreuungszeiten

Die Hauptöffnungszeiten des neuen Kindergartens reichen von 7.30 bis 14.30 Uhr. Am Nachmittag wird bis 17 Uhr eine Betreuung angeboten. Diese ist frei buchbar. Die flexiblen Betreuungszeiten sind etwas, auf das Kaldewey besonders stolz ist, wie im Gespräch mit dem SÜDKURIER klar wird. „Im Schnitt übernimmt die Gemeinde 63 Prozent der Kosten des Kindergartens“, erklärt der freie Träger. „Doch mit Schonach haben wir eine Gemeinde gefunden, die bereit ist, mehr für ihre Kinder auszugeben als üblich.“

„Unsere Mitarbeiter geben den Eltern am Telefon auch gerne Auskunft über die möglichen, individuellen Betreuungszeiten der Kinder“, informierte Kaldewey. Das Anmeldeformular zum Kindergarten kann man auf deren Website finden, wo auch eine Preistabelle Auskunft über die Kosten für die Eltern gibt.

Krippe schon voll ausgelastet

Der Betreiber ist höchst motiviert und geht davon aus, dass der Kindergarten innerhalb von zwölf Monaten voll sein wird. „Die Krippe ist bereits vollkommen ausgelastet“, erklärt er und auch die Nachfrage ist groß, was man an den vielen Anwesenden sah, die zur Eröffnung kamen, um sich den liebevoll eingerichteten Kindergarten näher anzuschauen. Für Speis und Trank der Besucher am Tag der offenen Tür in den neuen Kindergartenräumen war genauso gesorgt wie für musikalische Unterhaltung.