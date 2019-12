Unbekannte Täter sind am Freitag, in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 20.55 Uhr, in ein Wohnhaus in der Winterbergstraße eingedrungen. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Täter schlugen demnach ein Loch in die Scheibe einer Terrassentür und entriegelten anschließend die Tür.

In der Wohnung durchstöberten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Mit Schmuck im Wert von etwa 250 Euro verließen die Eindringlinge das Gebäude. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (0741/477-0) entgegen.