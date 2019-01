von Hans-Jürgen Kommert

Wenn das Herz dem Menschen einen Streich spielt und plötzlich seinen Dienst quittiert, sind eine Herzdruckmassage und eine Atemspende gefragt. Und eventuell, falls schnell möglich, der Einsatz eines Defibrillators, der das Organ durch elektrische Impulse wieder zum Schlagen anregt. Doch einen Defibrillator hat man natürlich nicht dabei. Aber mittlerweile gibt es nicht mehr nur die Profi-Geräte, die der Notarzt bei seiner Ausrüstung mit sich führt. Vor einigen Jahren kam ein kluger Geist auf die Idee, solche Geräte so auszustatten, dass selbst ein absoluter Laie sie bedienen kann – und zwar absolut unfallfrei.

Bürgermeister Jörg Frey mit Defibrillator. Er spricht aus, was es braucht: "Seien Sie mutig und bereit, dem Verletzten zu helfen“. Bild: Christel Börsig-Kienzler | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Diese Defibrillatoren, auch "Automatischer Externer Defibrillator" (AED) genannt, sind so gebaut, dass man sie eigentlich ohne Anweisung bedienen könnte, da sie dem Benutzer genau erklären, was er zu tun hat – begonnen von der Prüfung, ob die am Boden liegende Person womöglich ansprechbar ist, noch Puls oder Atmung aufweist oder eben nicht.

Die Gemeinde Schonach gehört mit sieben flächig verteilten AED-Geräten sowie fünf weiteren bei den größeren Firmen zu den Gemeinden, die sicher zu den am besten versorgten in weitem Umkreis gehört. Hier ging man nun mithilfe des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach noch einen Schritt weiter: „Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, etwas falsch zu machen“, nannten die Mitarbeiter vom DRK-Ortsverein, Volker Lehmann und Uwe Boettcher, die Gründe. Denn schon Bürgermeister Jörg Frey hatte ausgesprochen, was nötig ist: Er appellierte an die Bürger „mutig und bereit zu sein, dem Verletzten zu helfen“.

Diesen Mut zum richtigen Schritt vermittelten die Rotkreuzler jedem, der sie in den Räumen des DRK-Depost in der alten Schule besuchte. Mehrere„Lehrgeräte standen zur Verfügung, sodass bis zu vier Personen zeitgleich üben konnten.

Der Besuch war tatsächlich gut und viele Bürger mussten zugeben, dass sie sich das so einfach nicht vorgestellt hätten – mit einer Ausnahme: Das Gerät fordert durchaus auch zur Herzdruckmassage auf, was richtig hart sein kann. Denn zwischen 100 bis 120 Mal richtig kräftig drücken, das ist ganz schön anstrengend, wie auch Tanja Lehmann und Reinhold Herr feststellen mussten. Denn das Gerät schickt nicht automatisch einen Stromimpuls, es will durchaus auch, dass der Helfer arbeitet.

Bild: Tewin Kijthamrongworakul

Ein Manko haben die beiden DRK-Fachleute allerdings festgestellt: Lediglich eines der vielen Geräte ist 24 Stunden am Tag öffentlich zugänglich, da sollte man mit der Gemeindeverwaltung noch einmal sprechen, waren sie sich einig. Direkt nebenan, in der Dom-Clemente-Schule, gab es ein Defi-Training plus. Dort hatten die Lehrer der Schule eine Erste-Hilfe-Ausbildung, zu der auch die Schulung am AED-Gerät gehörte.