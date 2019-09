von Markus Reutter

Klaus Ringwald, dessen künstlerisches Werk international Anerkennung findet, wurde am 6. August 1939 in Schonach geboren. In diesem Jahr wäre er 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird im Klaus-Ringwald-Museum in Schonach zu einer erweiterten Ausstellung eingeladen.

Zusätzliche Werke

Die bisherige Ausstellung wurde von Projektleiterin Silvia Hettich überarbeitet und mit zusätzlichen Werken ergänzt, die das künstlerische Schaffen Ringwalds verdeutlichen.

Der Korker Stier im Modell sowohl in Bronze-, als auch in Gipsausführung. So sind viele Werke Ringwalds im Museum in beiden Versionen zu sehen, um den Schaffensprozess zu verdeutlichen. | Bild: Markus Reutter

Den Bau des Ateliers und heutigen Museums in Schonach hatte Ringwald noch begonnen, seine Vollendung aber nicht mehr miterlebt. Am 29. November 2011 war er im Alter von 72 Jahren in Triberg verstorben. Seine Porträts, Skulpturen und Stelen, zumeist in Bronze, an verschiedenen Standorten in Deutschland und darüber hinaus sind eine bleibende Erinnerung an diesen großartigen Künstler, der trotz seines überragenden Talents bescheiden blieb.

Witz und Hintersinn

Freunde und Wegbegleiter von ihm haben sich auch bei der Neugestaltung der erweiterten Ausstellung eingebracht. Silvia Hettich hat in das Konzept die Persönlichkeit des Künstlers, seine Schaffenskraft sowie seinen Witz und Hintersinn einfließen lassen. Eine Baumscheibe mit 80 Jahresringen sowie knorrige Äste erinnern an Ringwalds Naturverbundenheit, seine Ecken und Kanten. Außerdem gibt es Texte von Johannes Werner, dem dritten Stiftungsvorstand, zum Werdegang des Künstlers. So wird der Gang durch die Ausstellung zu einer Begegnung mit Ringwald.

Zusätzliche Bronze-Skulpturen ergänzen den aufgezeigten Werdegang vom Ton- über das Gipsmodell zur fertigen Ausführung, informiert Klaus Schuler, zweiter Vorsitzender der Klaus-Ringwald-Stiftung. Selbst als langjähriger Freund Ringwalds ist er überrascht über den Umfang von Ringwalds Werk. Oswald Blank, einer der Stiftungs-Kuratoren, weist auf Filmvorführungen hin, die am Beispiel der Christusstatue von Canterbury, dem Sitz der anglikanischen Kirche in England, die Vorgehensweise Ringwalds vor Augen führt. Der Schonacher Künstler hatte sich an einem internationalen Wettbewerb für diese Christusstatue beteiligt und den Zuschlag unter den insgesamt 70 teilnehmenden Künstlern erhalten.

Das Archivbild zeigt Klaus Ringwald mit dem Tonmodell für die später in Bronze gegossene Christusfigur für die Kirche in Canterbury. | Bild: Oswald Blank

Auch in näher gelegenen Städten wie Villingen ist Ringwalds Werk zu bestaunen. So am Brunnen auf dem Münsterplatz und den Türen am Vllinger Münster. Dort, im Münster, wurde zu Ehren des 80. Geburtstags von Ringwald am Mittwochabend ein Orgelkonzert gegeben.

Am Wochenende gibt es zum Auftakt der erweiterten Ausstellung in Schonach einen kostenlosen Pendelbus, der am Samstag und Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr zwischen Haus des Gastes und Museum hin und her fährt. Außerdem wird im Museumsatelier zu Kuchen und Getränken eingeladen.

Unermüdlicher Schaffer

Ringwald fühlte sich mit der Region sehr verbunden und kam immer wieder hier her zurück. Auf Reisen zwischendurch in Europa, aber auch darüber hinaus, holte er sich immer wieder Anregungen für seine Arbeit. „Er war ein unermüdlicher Schaffer“, so Schuler. „Er hat ein Blick für Menschen gehabt, das war unwahrscheinlich.“

Ringwalds Porträts, wie dieses von Heiner Geißler, zeigen deren Persönlichkeit und sind nicht nur ein Abbild der Porträtierten. | Bild: Markus Reutter

So sind die Porträts, die Ringwald angefertigt hat, nicht nur ein Abbild der Porträtierten, sondern zeigen eindrücklich auch deren Persönlichkeit.Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich in vielfacher Hinsicht, um auch mit Ringwalds Persönlichkeit in Kontakt zu kommen.