von Niklas Fehrenbach

Im Veranstaltungsprogramm des Ökumenischen Bildungswerks Schonach eröffneten die examinierte Kinderkrankenschwester Diane Fehrenbach sowie die examinierte Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Monika Schulz eine dreiteilige Vortragsreihe zum Thema „Krankes Kind? Was nun?“ im Pfarrzentrum.

Fieber steht im Mittelpunkt

Neben Ratschlägen zur Erkennung eines kranken Kindes und zur richtigen Hygiene, stand am ersten Abend besonders das Symptom Fieber im Mittelpunkt.

Vom Arzt möchte man oft 1000 Dinge wissen, aber die Untersuchung sei dafür meist zu kurz. „Solche Fragen, die aus zeitlichen Gründen nicht beantwortet werden, können an diesem Abend gestellt werden“, begrüßte Schulz die rund ein Dutzend interessierten Teilnehmer.

Paris Extrem schnell übertragbar und leicht zu vermeiden: Was man über die Masern wissen sollte Das könnte Sie auch interessieren

Auch den Medizinern liege es am Herzen, dass bestimmte Themen den Eltern nähergebracht werden. Aus diesem Grund wurden die Inhalte im Voraus mit zwei Kinderärzten aus der Region abgestimmt.

Immunsystem muss sich aufbauen

„Ein krankes Kind ist selbst mit medizinischer Ausbildung immer eine Herausforderung“, berichteten die Referentinnen, die selbst Mütter sind. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, dass der Nachwuchs die Krankheiten durchlaufe, um das Immunsystem während der ersten sechs Lebensjahre aufzubauen.

Kinderkrankheiten Drei Einwände von Impfgegnern – und was Experten dazu sagen Das könnte Sie auch interessieren

Da jeder Mensch verschieden ist, können die Krankheitssymptome variieren. Auffällig

sind sicherlich Reizungen der Haut und der Schleimhäute sowie Verfärbungen der Körperflüssigkeiten, aber auch Verhaltensänderungen können auf eine Beschwerde hindeuten. Besonders bei Kindern erhöht sich bei einer Erkrankung häufig die Körpertemperatur, womit auf das große Thema Fieber übergeleitet wurde.

Infektionskrankheiten "Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit", sagt der Virologe Thomas Mertens. Er rät Eltern, ihre Kinder unbedingt impfen zu lassen Das könnte Sie auch interessieren

Das Fieber selbst ist keine Krankheit und kann als positive Reaktion auf Viren und Bakterien betrachtet werden. Der Körper versuche damit die Vermehrung der Erreger zu verhindern und sie zu bekämpfen. Wichtig sei es dennoch, die Temperatur regelmäßig zu kontrollieren, da zu hohes Fieber gefährlich werden kann. Laut Fehrenbach ist das Messen im Po am aussagekräftigsten.

So wichtig ist das Trinken

Während Appetitlosigkeit eine normale Begleiterscheinung bei zu hoher Körpertemperatur ist, müssen die Eltern unbedingt darauf achten, dass das Kind viel trinkt. Hier sei häufig Kreativität gefragt, um zum Trinken zu motivieren. Mindestens genauso wichtig ist die Fürsorge, denn Liebe sei nicht nur die beste Medizin, sondern beschleunigt auch die Genesung.

Kreis Waldshut Rückblende: 1871 bricht im Kreis Waldshut eine Pockenepidemie aus – trotz Impfpflicht sind viele Bürger nicht geimpft Das könnte Sie auch interessieren

Neben den theoretischen Inhalten vermittelten die Vortragenden auch praktische Handgriffe, wie die Anbringung eines Wadenwickels. Besonders am Vortragsabend in der zweiten Woche standen diese Kniffe im Mittelpunkt, wobei es unter anderem um selbst gemachte Hausmittel ging. Zusätzlich wurde an diesem Termin ausführlich über Magendarm- und Atemwegsinfektionen informiert.