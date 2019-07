von Maria Kienzler

Roland Faller wird am morgigen Sonntag 80 Jahre alt und sein Leben ist eng mit der Entwicklung seines Heimatdorfes verbunden. Acht Jahrzehnte hat er nur dort gewohnt – und doch ist er durch seine Leistungen und seine Vorbildfunktion weit über den Schwarzwald hinaus bekannt geworden. Als er am 7. Juli 1939 geboren wurde, hat ihm das allerdings noch niemand an seiner Wiege prophezeit.

Vater als Soldat in Russland vermisst

Als Einzelkind wuchs er mit seiner Mutter in der Salzgasse auf, denn sein Vater war im Krieg. „Ich kann mich gar nicht mehr an meinen Vater erinnern und schon als kleines Kind bin ich Halbwaise geworden“, beschreibt der Jubilar seine Kindheit. Eines Tages bekam seine Mutter die Nachricht, dass ihr Mann in Russland vermisst sei.

Schon als Schüler in den Turnverein

Während der Schulzeit engagierte sich der vaterlose Junge als Ministrant. Gleichzeitig hatte er den Turnverein für sich entdeckt.

Ausbildung zum Industriekaufmann

Nach der Abschlussprüfung in der Volksschule Schonach machte er zunächst eine Ausbildung bei der Deutschen Bundespost, um daran die Fortbildung zum Industriekaufmann anzuschließen. Bis zu seinem Ruhestand arbeitete Roland Faller in diesem Beruf in seinem Heimatdorf, zuerst beim „Joggili“ und später bei Horst Knab.

Zwei Söhne und vier Enkelkinder

Mit 26 Jahren heiratete der strebsame Industriekaufmann die Schonacherin Renate Walter und gründete mit ihr eine Familie. Das junge Paar zog in die Wasserfallstraße und bekam zwei Söhne. Die beiden Kinder wuchsen im Eigenheim in der Schönwälderstraße auf und sorgten später dafür, dass am Sonntag auch vier Enkelkinder dem Jubilar zum 80. Geburtstag gratulieren können.

Turnverein füllt Freizeit komplett aus

Neben dem Beruf engagierte sich Faller im Turnverein (TV), der seine Freizeit total ausfüllte. „Schon mit zehn Jahren bin ich in die Schülerabteilung eingetreten und später war ich in der Jugendabteilung“, erinnert sich der Jubilar.

Als Geräteturner bei vielen Wettbewerben

Mit 18 Jahren war er bereits bei den Aktiven und nahm als Geräteturner an vielen Wettkämpfen teil. Dabei wechselten sich Gauturnfeste mit Landesturnfesten ab. Aber auch zu Deutschen Turnfesten in München, Essen oder Berlin fuhren die Schonacher Turner mit ihrem erfolgreichen Nachwuchs.

Mit 19 erstmals im Vereinsvorstand

Schon mit 19 Jahren wurde Faller vom TV zum ersten Mal in den Vorstand gewählt. Dort startete er schnell durch und war bis zu seinem Rücktritt vor 14 Jahren insgesamt 24 Jahre lang dessen Vorsitzender.

100. Jubiläum des Vereins als ein Höhepunkt

Das 100-jährige Bestehen des TV im Jahre 1983 war ein unvergesslicher Höhepunkt für den Verein, der sich damals auch eine neue Vereinsfahne leistete. Ein weiterer großer Wunsch ging für Roland Faller im Jahre 2000 in Erfüllung: Am 1. Juli wurde das Vereinslokal Turntreff neben der Sporthalle eröffnet und von Pfarrer Thomas Koban eingeweiht.

Viele Auszeichnungen für Roland Faller

Alle Ehrungen, die möglich sind, hat Faller im Laufe seines Lebens erhalten. Doch die meisten Auszeichnungen warteten im Juni 2005 auf den erfolgreichen Turnverein-Vater, als er das Zepter an die nächste Generation weiterreichte. Angefangen von der Vereinsehrennadel in Silber und Gold über die Gauehrennadeln und die Ehrennadel des Badischen Turnerbunds samt der Goldenen Verdienst-Plakette der Badener bis hin zu den Ehrennadeln des Deutschen Turnerbunds und des Landes Baden-Württemberg. Zudem wurde der verdienstvolle Schonacher von seinem Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Und sein vielfältiges Engagement geht weiter

Auch im Rentenalter legt Faller seine Hände nicht in den Schoß. Seit fast 20 Jahren gestaltet er im Turntreff ein Adventsfenster für den Lebendigen Adventskalender. Ebenfalls fungierte er als Motor bei der Ausstellung 100 Jahre Kirche St. Urban im Jahre 2015. Darüber hinaus war er von 2010 bis 2015 Mitglied im Pfarrgemeinderat.

Auch für den TV ist er immer noch aktiv und hilft mit, wo er gebraucht wird: „Ich habe alles mit viel Liebe und Hingabe gemacht und bin dankbar für die vielen schönen Stunden im Kreis der Turnerfamilie“, blickt der Jubilar zufrieden zurück.