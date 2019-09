von sk

Die Schonacher Feuerwehr wurde am Sonntagabend um 18.52 Uhr alarmiert. Ein aufmerksamer Bürger hatte ein Piepsen eines Rauchmelders wahrgenommen. Da das Piepsen längere Zeit hörbar war, alarmierte er die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Hilfskräfte und nach der ersten Erkundung wurde der ausgelöste Rauchmelder lokalisiert. Dieser befand sich eine Straße unterhalb des Anrufers in der Feldbergstraße in einer Appartementwohnung. Nach Überprüfung der Wohnung konnte ein defekter Rauchmelder als Ursache ausfindig gemacht werden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.