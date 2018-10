von Maria Kienzler

Der verkaufsoffene Sonntag in Schonach war wirklich – wie angekündigt – ein goldener Herbst-Sonntag für alle Beteiligten. Besonders freuten sich die Geschäftsinhaber über die vielen Kunden.

„Das ist ja klar, dass viele Leute kommen bei diesem wunderschönen Wetter“, hieß es in jedem Geschäft auf die Frage nach dem Kundenansturm. Auch in der Ausstellung Klaus Ringwald wurden zahlreiche Interessenten angetroffen. „Wir bieten immer wieder Führungen an“, freute sich Wolfgang Förtsch. Auch am Samstag seien schon mehr als 25 Besucher gekommen. Vor allem waren die Kuratoriums-Mitglieder der Ringwald-Stiftung präsent.

Im Ringwald-Museum gruppieren sich Besucher und Kuratoriumsmitglieder der Ringwald-Stiftung um die Büste von Heiner Geißler. | Bild: Maria Kienzler

Neben Förtsch kam auch die Geschäftsführerin Inge Frieser mit den Kunstinteressenten ins Gespräch, aber auch Klemens Auberle und Oswald Blank. Im ehemaligen Atelier des Künstlers saßen mehrere Besucher, die sich von den Frauen des Schonacher Kulturkreises mit Kaffee und Kuchen verwöhnen ließen.

Im Dorf war ziemlich viel los. An jeder Ecke unterhielten sich Familien und Senioren miteinander. Neben dem Sporthaus Hör wurden zudem Grillwürste angeboten von Christoph Faller, Julian Schwer und Marius Ringwald.

Skistiefel und vieles mehr hat das Sporthaus Hör im Angebot. | Bild: Maria Kienzler

Im „Kaufhaus am See“ bedienten Hilde Burger und ihre Schwiegertochter Sonja. Überall gab es Schnäppchen und Angebote. „Wir haben heute viele Winterschuhe verkauft“, strahlte Manfred Fehrenbach vom Schuhhaus Hettich. Beim „Moosi“ gab es vor der Tür Live-Musik von Erich Kaltenbach. Das Schreibwarengeschäft war mit Kindern und Eltern gefüllt. „Immer wieder kommen Mädchen und Jungen und wollen bei unserer Moosi-Rallye mitmachen“, erzählte Constanze Kaltenbach erfreut. Im Schaufenster und in den Regalen gab es einiges zu entdecken. Zum Schluss wurden zur Belohnung Präsente verteilt.

Die Bike Ranch stellt ihre neuesten Modelle auch im Freien aus. | Bild: Maria Kienzler

Eine TV-Tanzgruppe bot beim Rathaus selbst gebackene Kilwi-Küchle an. Solche wurden neben Kuchen auch in Pfarrzentrum gereicht. Dort gab es einen großen Flohmarkt. „Der Erlös aus den Standgebühren und der Gewinn aus der Bewirtung ist für den Erhalt des Pfarrzentrums bestimmt“, so Hausmeister Antonio D’Addio, der zum vierten Mal diese Veranstaltung mit seiner Familie durchführt. Vom Pfarrzentrum eilten die Gruppen in die Galerie im „Schwanen“, um sich dort umzuschauen. Auch CB Optik Christoph Brüslte, Sigrids Blumenlädele und die beiden Geschäfte Zweisam Mode freuten sich über viele Besucher, genauso die Bike-Ranch am Fabrikberg, wo trendige Modelle für Biker angeboten wurden.

Im Haus des Gastes musiziert beim Kilwi-Kaffee die Alte Garde, hier Peter Castellazzi. | Bild: Maria Kienzler

Viele Gäste waren im Haus des Gastes, wo der Doppelverein Handharmonika-Spielring und Trachtengruppe Kilwi-Kaffee anbot. Die Alte Garde unterhielt die Besucher mit flotter Musik.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein