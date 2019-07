von Hans-Jürgen Kommert

Lange Zeit war Manuela Hummel vom Hummelhof im Holz der Meinung, mit einem so kleinen Garten wie dem ihren könne sie an der Aktion der Bauerngarten-Route, bei der man ländlich geprägte Gärten besichtigen kann, nicht teilnehmen.

Denn sie, wie auch Nachbarin Petra Hettich, haben zwar wunderschön gestaltete, aber recht kleine Gärten. Schon von alters her waren im Schwarzwald die Gärten der Bäuerinnen wichtiger Bestandteil zur Ernährung. Auch heute noch werden regional und örtlich sehr unterschiedliche Gemüsegärten liebevoll gepflegt und erhalten, mittlerweile aber sind sie nicht nur dem Magen, sondern auch dem Auge eine Wohltat.

Ihren individuellen Charakter erhalten diese Gärten durch die jeweiligen Vorlieben der Bäuerin und ihrer Familie, dadurch aber bereichern sie auf vielfältige Art die Kultur der Naturparke im Schwarzwald. Begeisterte Bauerngärtnerinnen kultivieren alte Gemüseraritäten und beherbergen inzwischen so manche beinahe vergessene Blumenschönheit in ihren Gärten – so lieben beide Gärtnerinnen in Schonach Bartnelken, die jeweilige Ergänzung dazu ist aber sehr unterschiedlich.

Quer durch den Schwarzwald

Die „Bauerngartenroute“ führt durch die beiden Naturparke im Schwarzwald und verbindet so die Gärten miteinander. Dabei sind immer zwei bis drei Gärten regional zusammengefasst.

Manuela Hummel (rechts) zeigt den Besuchern den Aufbau ihres Gartens, der neben vielen bunten Blumen auch Handfestes, das heißt Essbares, enthält. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Derzeit sind es mehr als 20 Bauerngärten, aber die Route soll weiter wachsen, so wie die Blumen in den Gärten. Dabei ist es für den einen oder anderen Besucher kaum verständlich, was alles auf 850 Metern (Sigmundenhof) oder gar 1000 Metern (Hummelhof) Höhe gedeiht. Natürlich scheitern sie auch mal bei neuen Versuchen, doch gerade das sei Ansporn, versichern die Frauen.

Zwar ist der Garten von Manuela Hummel gemeinsam mit dem ihrer Nachbarin Petra Hettich vom Sigmundenhof einer der kleinsten auf der gesamten Route, doch zeichnen sich gerade diese beiden grünen Kleinode durch eine enorme Artenvielfalt aus. Und gerade der kompakte und trotzdem sehr umfassende Bauerngarten faszinierte die Besucher. Eine unglaubliche Vielfalt, komprimiert auf etwa zwei Ar, betreut Hummel voller Leidenschaft.

Etwas niedriger gelegen ist der Garten des Sigmundenhofs. Allerdings profitiere sie von der in Richtung „Tal“, also dem Kinzigtal, einer offenen Lage, von wo häufig warme Winde das Wachstum beschleunigen, erzählte Petra Hettich ihren Besuchern.

Hybriden sind ein Ärgernis

Beide Frauen greifen auch mal auf alte Sorten zurück oder auf Pflanzen, die im Schwarzwald sonst eher selten zu sehen sind. „Ich mag es, wenn ich fruchtbare Samen aus meinen Pflanzen ziehen kann, was allerdings heute nicht immer möglich ist, weil fast nur noch Hybriden gehandelt werden“, ärgert sich Hettich. Auf recht kleinem Raum verbindet sie, wie auch ihre Kollegin, eine bunte Blütenvielfalt mit dem klassischen Nutzgarten.

Genau diese Kombination macht den Bauerngarten aus, und sie überzeugt die Besucher. Neben alten und bewährten Stauden des Bauerngartens (beispielsweise Rittersporn, Bartnelken, Phlox, Fingerhut oder Pfingstrosen) probieren die Gärtnerinnen bei den Blühpflanzen auch gerne etwas Neues aus. Viele Blüten könne man essen und sie verfeinern auch wunderbar einen schönen Salat, bekamen die Besucher zu hören.

Familie liebt Ungedüngtes

Die Blütenpracht wird ergänzt durch viele Nutzpflanzen. Denn die gesamte Familie liebt es, frische und ungedüngte Lebensmittel direkt aus dem eigenen Garten zu genießen. Dort wächst und gedeiht Vieles, was sie gerne isst. Sei es der ganz einfache Salat, Zuckerschoten oder Erbsen, auch leckere Kohlrabi, Mangold oder Bohnen gedeihen auf der kleinen Fläche. Und damit es besonders lecker schmeckt, trägt auch das gut bestückte Kräuterbeet seinen Teil bei.

Irgendwie bilden Blumenpracht, Nutzpflanzen und Kräutergarten eine symbiotische Einheit, alles ergänzt sich. Ein relativ neuer Teil bei Hummels ist der Beerengarten, etwas abseits vom klassischen Bauerngarten. Hier gedeihen zusätzlich Erdbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren. Er liefert Saft und Früchte für Köstlichkeiten im Glas.

Die beiden Gartenbesitzerinnen boten auch Leckereien abseits des Gartens an – Hummels Kaffee und Kuchen, Kaltgetränke gab es bei Hettichs.