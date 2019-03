von Claudius Eberl

Vor allem der Einbau einer neuen, elektronischen Trefferanlage im Luftgewehr- und Luftpistolenstand prägte das Jahr. 28 Mitglieder leisteten etwas über 1000 Stunden, zahlreiche Sponsoren unterstützten das Vorhaben, und im September konnte die Anlage beim gutbesuchten Jedermannschießen eingeweiht werden. Im gleichen Zug wurde ein neuer Waffentresor installiert, um die Vorgaben zu erfüllen.

Nicht schön, so Börsig, sei das Genehmigungsverfahren zur Trinkwassernutzung aus der eigenen Quelle. „Wir haben dermaßen viele Auflagen erhalten, dass wir schlussendlich Widerspruch einlegten.“ Allerdings nutze das nichts, da die Zuständigkeit vom Landratsamt an das Regierungspräsidium übergegangen sei und man den Widerspruch zurückgezogen habe. Nun werde der Verein eine Entsäurungsanlage einbauen und regelmäßig Buch über die Wasserentnahme führen müssen.

Als weitere Aktivitäten berichtete Börsig von der Teilnahme am Fasnachtsumzug, dem Königsschießen, Kameradschaftsabend und einem Ausflug. Außerdem halfen die Schützen beim Schwarzwaldpokal sowie beim Umwelttag mit, nahmen am FC-Vereinsturnier teil und bewirteten bei verschiedenen Veranstaltungen. Aktuell, so schloss Börsig, habe der Verein 166 Mitglieder.

Ansporn für den Nachwuchs

Bürgermeister Jörg Frey dankte den Schützen für ihre Arbeit und der regen Anteilnahme am Schonacher Vereinsleben. Die neue Trefferanlage im Kleinkaliberstand bezeichnete er als gelungene Maßnahme und als Ansporn für den Nachwuchs. „Hier ist das Miteinander intakt – macht weiter so.“