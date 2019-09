von Hans-Jürgen Kommert

Im Juli habe er das Momentum nutzen wollen, nach dem für Viele überraschenden Erfolg der Offenen Grünen Liste, der für ihn selbst so überraschend gar nicht war, wie er betont; vielmehr habe er eigentlich sogar einen vierten Sitz im Gemeinderat erhofft. Überraschend war aber ebenso, wie die Offene Grüne Liste plötzlich auftauchte. Erst Mitte März offenbarte sich diese Liste. Das aber hatte Gründe, wie der Initiator im Gespräch aufzeigt: „Eigentlich bin ich im vergangenen Herbst von einer anderen Organisation angesprochen worden, ob ich nicht kandidieren wolle – auf deren Liste“, so Kienzlers Aussage.

Schonach Neue Partei für Schonach – Jetzt kommt der grüne Ableger Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem seit 2012 sein Lebensmittelpunkt nach Arbeitsjahren in Frankreich sich mehr und mehr wieder ins Skidorf verlegte, habe er immer wieder Überlegungen angestellt. Denn im Gemeinderat seien „Grüne Themen“ nie präsent gewesen. So habe er das Angebot der anderen Organisation als zweitbeste Lösung erkannt. „Gerhard ist seiner Linie seit Jahrzehnten immer treu geblieben, eine intakte Natur liegt ihm seit Jahrzehnten am Herzen“, betont auch seine Ehefrau Daniela. Viele Veranstaltungen habe er auch in der Raumschaft dazu initiiert.

Ort hat alternatives Potenzial

Dennoch sei er erst spät, nämlich Ende Februar, selbst tätig geworden. Zwar stimme er auch mit den Grünen nicht zu 100 Prozent mit allem überein, doch sah und sehe er hier die größten Schnittmengen. Es sei dann aber sehr flott gelaufen und er habe erkannt, dass es in Schonach ein erstaunlich großes alternatives Potenzial gebe. Nach der erfolgreichen Wahl habe er aber zunächst festgestellt, dass sich alles ein wenig aufgelöst habe. Dann habe er sich mit einigen anderen die Frage gestellt: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“. Zumal er die Rückendeckung durch einen starken Ortsverband für die Mitglieder im Gemeinderat enorm wichtig sieht.

Schonach Landrat Sven Hinterseh lobt Schonach für seine Projekte Das könnte Sie auch interessieren

Dem ersten, sehr gut besuchten Treffen im Gasthof „Schwanen“ sollte dann eigentlich sehr schnell die tatsächliche Gründung folgen – was aber so einfach nicht ging. „Da braucht es doch etwas Vorlauf“, wie Kienzler und seine schon damals sieben eingetragenen Mitglieder feststellen mussten. Mittlerweile werden es wohl knapp unter 20 sein, die am 24. September in den „Schwanen“ kommen. Begleitet wird die Gründung des Schonacher Ortsverbands durch die Landtagsabgeordnete Martina Braun und Isolde Grieshaber vom Kreisverband, ihr Kommen haben zudem weitere Mitglieder aus dem Kreis angekündigt.

Schonach Diese Gärten sind winzig – aber zwei Bäuerinnen holen alles aus ihnen heraus Das könnte Sie auch interessieren

Was ihn sehr freue, so Kienzler, sei die Tatsache, dass viele junge Mitstreiter dabei seien, die auch bereit seien, Verantwortung innerhalb der Ortsgruppe zu übernehmen – und da bei den Grünen die Ämter paritätisch besetzt werden, musste auch das gegeben sein. „Wir werden uns diverse Projekte auf die Agenda setzen – man wird von uns hören“, betont Kienzler. Marco und Hannah Kimmig nicken dazu und stellen fest, dass sie sich vor allem in Sachen Umwelt und Klima engagieren wollen. „Viele hier brennen für diese Themen“, ergänzt Daniela Kienzler. Sie alle sind zuversichtlich, die magische „20“ als Mitgliederzahl bald zu überschreiten.