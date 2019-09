von Claudius Eberl

Der FC Schonach hatte zur Hauptversammlung in die Vereinsgaststätte Volltreffer am Sportplatz eingeladen. Vorsitzender Reinhold Herr, der im Laufe der Versammlung in seinem Amt bestätigt wurde, begrüßte die Gäste. Es war wiederum ein erfolgreiches Jahr für den Verein gewesen. Die erste Mannschaft schaffte allen Unkenrufen und Widrigkeiten zum Trotz den Verbleib in der Landesliga, und vor allem finanziell hat der Verein sich weiter Luft verschafft, konnte massiv Schulden abbauen und Rücklagen bilden. Dazu beigetragen hat auch die Vereinsgaststätte Volltreffer, die seit einigen Jahren erfolgreich in Eigenregie bewirtet wird. Insgesamt stellte Herr fest, dass die Schuldenfreiheit für den Verein nun in greifbare Nähe gerückt sei.