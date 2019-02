von Susanne Kammerer

Der Winter ist in vollem Gange und macht den Wintersportorten Schonach und Schönwald alle Ehre. Was die Wintersportler freut, macht manchen Autofahrern allerdings zu schaffen: in den vergangenen Tagen gab es den einen oder anderen Schneetag, an dem auf den Straßen in der Region fast „nichts mehr ging“.

"Viel auf einmal geschneit"

Ist der Winter 2019 tatsächlich ungewöhnlich? Schonachs Ortsbaumeister Ansgar Paul relativiert auf Anfrage dieser Zeitung: „Dieser Winter ist im Vergleich kein besonderer. Im Januar hat es viel auf einmal geschneit, in der Summe ist es aber nicht mehr Schnee als sonst“. Dies bestätigt auch Andreas Herdner, Hauptamtsleiter der Gemeinde Schönwald, und ergänzt, dass man starke Schneefälle einfach nicht mehr gewohnt sei.

Nach heftigem Schneefall kommen auch in Schonach Schneefräsen zum Einsatz. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

In Schonach und in Schönwald sind je sechs Schneepflüge im Einsatz, um die Straßen im Ort und in den Außenbezirken zu räumen. Je nach Witterung beginnt der Räumdienst zwischen 3 und 5 Uhr früh mit dem Ziel, dass alle Straßen bis zum Beginn des Berufsverkehrs frei sind.

Zwischen Verständnis und Ungeduld

„Die Bürger haben größtenteils Verständnis, dass der Winterdienst an strengen Schneetagen nicht überall gleichzeitig sein kann“, sagt Andreas Herdner. Anders schildert Ansgar Paul die Situation. Ihm scheint, als kämen gerade die Einheimischen nicht mehr mit dem Winter klar: „Alles ist hektischer geworden, keiner will den Schnee vor seiner Tür haben“. Bei den Fräsarbeiten sei man daher immer öfter zusätzlich mit einem Lastwagen unterwegs, der den Schnee abtransportiert. Dies bedeute mehr zeitlichen und auch personellen Aufwand.

Die schöne Seite des Winters: Top-Schneebedingungen herrschen derzeit am Dobel-Skilift in Schönwald. | Bild: Max Weis

Über die Top-Schneebedingungen freuten sich am Wochenende hingegen die Langläufer und alpinen Skifahrer. „Am Dobel-Skilift tummelten sich beispielsweise am Samstag bei herrlichem Winterwetter zahlreiche Wintersportler. Am Sonntag war das Wetter zwar nicht ganz so gut, aber auch dort herrschte reger Skibetrieb“, informiert die Tourist-Info Schönwald und kündigt an­: „In dieser Woche setzt sich das traumhafte Winterwetter fort.“

