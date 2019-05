von Hans-Jürgen Kommert

Und er hat es wieder getan: Karl Trenkle, der einstige Wirt des ehemals bekannten Musik-Cafés „Tannenhof“ in Furtwangen-Schönenbach, holt noch immer in schönster Regelmäßigkeit Showgrößen der Volksmusik in den Schwarzwald. Diesmal die Nockis.

Vormals das Nockalm-Quintett, nun die Nockis: Die Musiker begeistern in Schonach.

Bereits seit mehr als 30 Jahren hat Trenkle beste Kontakte zum Nockalm-Quintett, das er auch diesmal wieder in das Haus des Gastes holte. Nicht restlos ausverkauft war die große Halle, obwohl es gerade auf der Galerie keine Plätze mehr gab. Obwohl die Fans von weither angereist waren, um auch in diesem Jahr wieder beim Schlagerfestival des weltbekannten Volksmusik-Quintetts regelrecht abzuheben, blieben im hinteren Teil des Saales etliche Plätze frei.

Und dabei hatten die Musiker auch Songs ihres neuen Albums „Nockis Schlagerparty“ mit im Gepäck. Wie Obernocki Gottfried Würcher mitteilte: 35 Jahre Nockalm-Quintett seien super gewesen, wobei man eigentlich für die Fans immer nur die Nockis war. Ab 2019 nun sei man auch ganz offiziell auch nur mehr die Nockis.

Musik nur für die ältere Generation? Im Gegenteil! Fans aller Altersstufen, vom Kind bis hin zu den Senioren, genossen im Haus des Gastes die Musik, die ja bekanntlich keiner mögen soll. Musikalisch können die Musiker mit allem mithalten, was Rang und Namen in den Schlagerparaden hat. Dies beweisen sie immer wieder eindringlich – da zeigt jeder der Musiker, was er drauf hat.

Einer der herausragenden Musiker dabei war sicherlich der Schlagzeuger Siegfried Willmann, der aus seiner „Schießbude“ herausholte, was sie hergab. Nicht weniger Einsatz zeigten aber auch Lead-Gitarrist Markus Holzer, Bassist Wilfried Wiederschwinger oder Kurt Strohmeier am Keyboard sowie Sänger Gottfried Würcher. Obwohl Volksmusiker, liegen die Nockis musikalisch wohl irgendwie dazwischen: sie lieben deutsche Texte, aber es darf auch gerne mal rockig zugehen – oder auch wie eine Ballade klingen. Herzschmerz ist sicher die Grundlage der Lieder, die niemals eintönig, sondern eben bei den Nockis vielseitig sind. Sie spielen Lieder aus den 35 Jahren ihrer Karriere, die so bald wohl nicht zu Ende sein wird.

Immer wieder regte Würcher seine Fans an, im Takt der Musik mitzumachen; richtig witzig war dann der Titel „Haus am Meer“, bei dem alle das Haus und das Meer mit den Händen in der Luft gezeichnet haben. Dass am Ende mehrere Zugaben folgen mussten, dürfte klar sein. „Gloria“ wurde von den Fans begeistert mitgesungen – und sie durften auch ganz nah an die Bühne und „ihren“ Gottfried herantreten.

Rund 350 Fans feierten ihre Idole. Nicht gänzlich zufrieden war Veranstalter Karl-Heinz Trenkle mit dem Besuch. „Es mag wohl auch am Wetter gelegen haben, das vor allem unsere älteren Freunde vom Fahren abgehalten hat“, äußerte er sich im Gespräch mit unserer Zeitung. Bereits im November wird Schonach wieder zur Außenstelle des ehemaligen Tanz-Cafés: Dann will Charly „Oeschs die Dritten“ ins Haus des Gastes bringen.