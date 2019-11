von Rita Bolkart

„Die Kuckucksuhrendörfer“ – unter diesem Slogan wollen die Gemeinden Schönwald und Schonach beim Pilotprojekt Natürlicher Dorfurlaub gemeinsam auftreten. Beim dritten Runden Tisch der Teilnehmer mit Hans-Peter Weis und Steffi Laube von den Tourist-Infos beider Dörfer sprach letztlich nichts gegen den Vorschlag, als Kuckucksuhrendörfer aufzutreten. Diesen Begriff hatte sich Dirk Monath von der Umsetzungsagentur Futour überlegt.

Werbe-Begriff erfüllt die Anforderungen

Kurz, treffend und einprägsam: Diese Anforderungen erfüllt die Überschrift, die in einem Abstimmungsgespräch zwischen der Schwarzwald Tourismus GmbH als Initiatorin, der Agentur Futour, den Bürgermeistern Jörg Frey (Schonach) und Christian Wörpel (Schönwald) sowie den Projektleitern Steffi Laube und Hans-Peter Weis präsentiert wurde.

Schönwälder pochen auf Alleinstellungsmerkmal

Die Schönwälder Gastgeber legten großen Wert darauf, dass ihr Alleinstellungsmerkmal „Geburtsort der Kuckucksuhr“ unübersehbar platziert werden soll. Für beide Gemeinden werde eine authentische Beschreibung unter dem Slogan erfolgen, bestätigte Hans-Peter Weis. Er präsentierte die Zahlen des bisher Erreichten. So sind zwölf Gastgeber am Projekt interessiert, sechs regionale Erzeuger wollen sich engagieren, drei Gastronomiebetriebe nehmen am Dorfurlaub teil und neun buchbare Freizeitangebote sind bisher zusammengekommen.

Kostenlose Teilnahme an Tourismusmesse CMT

Steffi Laube und Hans-Peter Weis wollen in absehbarer Zeit noch weitere Projektpartner gewinnen. Als erstes Ziel soll die Teilnahme des Natürlichen Dorfurlaubs auf der Tourismusmesse CMT im Januar in Stuttgart stehen. Hier können sich auch noch Anbieter des Projekts kostenlos am 19. Januar 2020 präsentieren. Informationen dazu gibt es bei den beiden Projektleitern der Tourist-Infos.

Suche nach weiteren Projektpartnern

Hans-Peter Weis animierte die Runde, weitere Institutionen, Gastgeber oder mögliche Freizeitangebote auf die Teilnahme am Projekt anzusprechen, um die Attraktivität zu erhöhen.

Frühstückskorb löst Diskussionen aus

Heftige Diskussionen gab es erneut um den Frühstückskorb, der für die Gäste buchbar sein soll. Weitere Informationen dazu will Hans-Peter Weis mit dem Sitzungsprotokoll weitergeben.

Farnbauer Nikolaus Dold zeigt den Teilnehmern des Runden Tischs die Ferienwohnungen auf seinem Hof und erläutert seine Prioritäten. | Bild: Rita Bolkart

Besichtigung des Farnbauernhofes

Der Runde Tisch war zu Gast bei Silke und Nikolaus Dold auf dem Farnbauernhof. Eingangs stellte beide den landwirtschaftlichen Betrieb mit seinen sechs Ferienwohnungen vor. Für die Qualität als familienfreundliche Unterkunft wurde der Betrieb prämiert.

Rustikaler Innenausbau gefällt den Gästen

Vor allem die Indoor-Spielmöglichkeiten für die Gastkinder fanden große Beachtung. Handgemachter und rustikaler Innenausbau der Unterkünfte komme bei den Gästen enorm gut an, erläuterte Silke Dold und zeigte die beiden neuen Wohnungen.

Mobilfunk- und Internetverbindung als großes Problem

Über die Wintermonate will die Gastgeberfamilie eine zehn Jahre alte Wohnung renovieren. Einziger Wermutstropfen ist für die Familie Dold derzeit die miserable Internetverfügbarkeit, der fehlende Mobilempfang und die Kündigung des ISDN-Anschlusses durch die Telekom. Diesen Mangel empfinden nicht nur die jungen Gäste, sondern auch die älteren, bestätigte Nikolaus Dold.