von Rita Bolkart

Die Kindergartengebühren für den Katholischen Kindergarten St. Raphael in Schonach steigen für das kommende Kindergartenjahr 2019/2020.

Dies hat der Gemeinderat jetzt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf legte ihnen zuvor ihr Zahlenwerk vor. So seien der Kindergarten und auch der Krippenbereich komplett belegt. Fünf Kinder stehen demnach auf der Warteliste für den Über-Dreijährige-Bereich (Ü3).

Entlastung durch Fabrikberg

Hierbei sei die Gemeinde im Gespräch mit dem Kindergarten. Und auch die Kapazitäten des neuen Kinderhauses am Fabrikberg bringen laut Hopf Entlastung. Sie gründete ihre Zahlen auf einer Bedarfsanfrage, die sie bei 116 Schonacher Eltern im April gestartet hatte.

Drei Prozent mehr ab drei Jahre

Der Gemeinderat war sich einig, bei den Gebühren für den Ü3-Bereich sich weiterhin an den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände zu orientieren. Die Notwendigkeit dazu bestätigte auch das Kuratorium. So kostet ein Kindergartenplatz im Jahr 2019/2020 für das erste Kind 160 Euro, für das zweite Kind 123 Euro, für das dritte Kind 81 Euro und für das vierte Kind 27 Euro.

Das sin die gestaffelten Gebühren

Das entspräche einer Erhöhung von drei Prozent. Im Krippenbereich (Unter-Dreijährige, U3) werden die Gebühren wiederum um elf Prozent steigen, um sich den Empfehlungen der Verbände zu nähern. So betragen die gestaffelten Gebühren für das kommende Kindergartenjahr 433 Euro für das erste Kind, 319 Euro für das zweite, 215 Euro für das dritte und 87 für das vierte Kind.

Schonach Die Kinderzahlen in Schonach steigen Das könnte Sie auch interessieren

Damit liegen Gemeinde und Kuratorium immer noch deutlich unter der Empfehlung von 470, 349, 238 und 94 Euro. Die Gebühren für die Sharingplätze betragen zwei Fünftel oder drei Fünftel der üblichen Kosten – ohne weiteren Sharing-Aufschlag. „Wir haben die Schere aufgehen lassen“, erklärte CDU-Fraktionssprecherin Silke Burger zu den U3-Gebühren, und die sollte nun nach und nach geschlossen werden.

Defizit beträgt 652 000 Euro

Außerdem bezeichnete sie das jährliche Defizit von 5400 Euro pro Kindergartenplatz als „ordentlichen Beitrag“ der Gemeinde für den Kindergartenbetrieb. Eine Beitragserhöhung bezeichnete ihr Fraktionskollege Christian Herr als alternativlos bei dem Defizit von insgesamt 652 000 Euro. Dem schloss sich Freie Wähler-Sprecher Helmut Kienzler an. „Wir sind mit sehr geringen Gebühren in den U3-Bereich gestartet und wir wollen an die Vorgaben rankommen“, erinnerte er. So werden auch weitere Erhöhungen nötig sein.

Schonach Kinderbetreuung statt Zahnpflege: Gemeinderat ändert den Bebauungsplan Das könnte Sie auch interessieren

Fabrikberg nicht vergleichbar

Freie-Wähler-Gemeinderat Volker Lehmann interessierte sich für den Gebührenvergleich zum neuen Kinderhaus am Fabrikberg. Diese, so Jennifer Hopf, wären nicht ohne weiteres vergleichbar. Das Angebot im Kinderhaus wird wesentlich flexibler und anders gestaltet sein. Außerdem berechnen sich die Gebühren im Kinderhaus auf zwölf, in St. Raphael auf elf Monate.

Bürgermeister Jörg Frey bezeichnete die Ermittlung vergleichbarer Zahlen als individuell verschieden und eher was für Rechenfüchse.