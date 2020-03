von Rita Bolkart

Die Schonacher Sportschützen haben ihren Schützenkönig 2020 ermittelt. Es ist Michele D’Angelo. Die Prinzenwürde erschoss sich Loris Velten. Die Ergebnisse wurden beim Kameradschaftsabend präsentiert.

Er ist der neue Schützenkönig

Michele D’Angelo ist Schützenkönig der Schonacher Sportschützen 2020 und löst damit Heinrich Pfaff, Schützenkönig von 2019 ab. Er ließ seine Vereinskameraden Armin Oßwald als ersten Ritter und Heinrich Pfaff als zweiten Ritter hinter sich.

Bei den Jugendlichen holte sich Loris Velten dank seiner Treffsicherheit das dritte Mal nach 2017 und 2018 die Prinzenwürde. Nils Hummel, Schützenprinz des vergangenen Jahres, und Jonas Dold sind nun Träger des Titels des zweiten beziehungsweise dritten Prinzen.

Sorgfältig gehütet

Die Ergebnisse aus dem Wettbewerb unter den Schützen gaben Oberschützenmeister Peter Börsig und Sportwart Armin Oßwald beim traditionellen Kameradschaftsabend bekannt, nachdem sie das Geheimnis um die Ergebnisse vom Königsschießen im Januar streng gehütet hatten. Der gesellige Abend war auch in diesem Jahr sehr gut besucht und die Schützenfamilie genoss das Treffen.

Ehrung für Kleinkaliberschützen

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Kleinkaliberschützen, die sich die Ehrenscheiben vors Visier genommen hatten. Die Königsscheibe überreichte Peter Börsig an Joachim Schwer und die Ehrenscheibe an Franz Ketterer. Andrea Ketterer schoss sich die Glücksscheibe und Marbot Kienzler holte sich zielgenau die Fitness-Scheibe. Der Klaus-Kopp-Wanderpokal ging in diesem Jahr an Christian Hug, der Jugendpokal ging an Jonas Dold.

Vereinsmeister werden ausgezeichnet

Peter Börsig und Armin Oßwald nutzten den Kameradschaftsabend auch dazu, die Vereinsmeister auszuzeichnen. In den unterschiedlichen Waffengattungen und Schießvarianten wurden als Vereinsmeister Andreas Hug, Hartmut Körbel, Armin Oßwald, Josef Velten, Joachim Schwer, Björn Körbel, Marbot Kienzler, Andreas Winterhalter, Michael Becherer und Michele D’Angelo geehrt.

Florian Wissler und Loris Velten sind Vereinsjuniorenmeister.

Der Dank von Peter Börsig ging an alle, die die Vereinsmeisterschaften und das Königsschießen unterstützt hatten. Und er betonte insbesondere das gute Miteinander im Verein, zu dem auch der Kameradschaftsabend beitragen sollte.