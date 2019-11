Die Wiederauszeichnungsfeier der Dom-Clemente-Naturparkschule fand im Musiksaal der Schule statt. Dabei zeigte sich: Das Projekt hat sich in der Bildungslandschaft etabliert.

Begeisterung überträgt sich auf Gäste

Mit dem neuen Schul-Song „Hier in Schonach“ besang der Schulchor unter der Leitung von Hannah Hog zum Auftakt der Feier die unterschiedlichen Themen der Naturparkprojekte. Den Kindern merkte man an, dass sie gerne in die Schule gehen. Die Begeisterung der Schüler übertrug sich schnell auf alle Gäste.

Start vor rund zehn Jahren

Im Anschluss informierte Schulleiterin Sabine Emde über die Anfänge dieses Projekts und die vielen Arbeitsstunden, die damit verbunden waren. Ziemlich genau vor zehn Jahren machte sich die Dom-Clemente-Schule Schonach auf den Weg, Naturparkschule zu werden. Ingrid Schyle, der damalige Rektor Uli Gasche und Roland Schöttle vom Naturpark Südschwarzwald hatten die Idee, etwas Neues zu schaffen.

Mit dem neuen Schul-Song „Hier in Schonach“ besingt der Schulchor unter der Leitung von Hannah Hog zum Auftakt der Feier die unterschiedlichen Themen der Naturparkprojekte. | Bild: Dom-Clemente-Schule

Viel Arbeit hineingesteckt

Tanja Grieshaber, Judith Kunze und Sabine Emde sowie Johannes von Stemm und Ingrid Schyle bildeten ein Planungsteam und machten sich an die Ausarbeitung von zunächst acht Modulen, so viele sollten es mindestens werden. Das Team traf sich an zahlreichen Nachmittagen, um die umfangreichen Module nachhaltig im Curriculum der Schule zu verankern.

Wichtige Fachleute von außen

Schulleiterin Emde bedankte sich bei allen Helfern für die tolle Zusammenarbeit. Besonders wichtig sind die Kooperationspartner: Fachleute von außerhalb der Schule. Sie bringen zusätzlich fachliche Kompetenzen ein. Schüler und Lehrer können so ihr Wissen erweitern.

Schonach Schüler zupfen Unkraut und freuen sich auf den Kräutertag Das könnte Sie auch interessieren

Dankeschön für Unterstützer

Ingrid Schyle bekam für ihre tolle Unterstützung einen Blumenstrauß überreicht. „Du bist die gute Seele und puschst uns regelmäßig, übernimmst lästige Dokumentationen, kümmerst dich um Termine, unsere Partner und vieles mehr. Ein weiterer unermüdlicher Unterstützer und Ideengeber ist Johannes von Stemm vom Forst. Auch er ist und war immer da. Er besorgt Material, ist für viele Module verantwortlich, sorgt für den Transport von sperrigen Gegenständen und vieles mehr. Als kleines Dankeschön erhielt er ein gutes Tröpfchen.

Urkunde vom Naturpark Südschwarzwald

Reinhard Müller vom Naturpark Südschwarzwald überreichte die Urkunde. Für die nächsten fünf Jahre darf sich die Dom-Clemente-Schule Schonach weiter Naturparkschule nennen. Er trug einen Hut, den er vor der Leistung der Schüler und Lehrer zog.

Neuer Schulsong gefällt

Bürgermeister Jörg Frey bedankte sich bei allen Akteuren und hob die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Schule hervor. Der neue Schulsong gefiel offensichtlich auch ihm sehr gut und er bedankte sich sehr herzlich bei den Kindern.

Schonach Schonacher Schüler lernen und leben mitten im Wald Das könnte Sie auch interessieren

Da das Projekt in der Grundschule so tollen Anklang fand, entschloss sich die Dom-Clemente-Schule vor ein paar Jahren an der Pilotphase für weiterführende Schulen teilzunehmen. Anja Schuler und weitere Kolleginnen setzen sich sehr für das Projekt ein. Das schulartenübergreifende Gartenprojekt wurde von Anja Schuler mit Hilfe einer Powerpointpräsentation vorgestellt.

Im Anschluss konnten sich die vielen Besucher bei den Schülern über die Angebote der Schule informieren.