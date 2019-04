von Claudius Eberl

Die Forstbilanz für den gemeindeeigenen Wald für das vergangene Jahr stellten am Dienstagabend Forstamtsleiter Phillip Weiner und Förster Jürgen Wernet im Gemeinderat vor. Gleichzeitig gaben sie einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Trockenes und heißes Jahr 2018

Sehr trocken und heiß sei das Jahr 2018 gewesen, blickte Weiner zurück. Das sei auch nicht spurlos am Wald vorübergegangen. Als Folge dessen bereite nun für das neue Forstjahr der Borkenkäfer die größte Sorge.

Viel Käfer- und Sturmholz auf dem Markt

Die Vorkommen an Käfern vermehrten sich, und aktuell sei eine große Menge an Käfer- und Sturmholz auf dem Markt, was die Preise dementsprechend drücke. Dass sich die Situation hinsichtlich der Borkenkäfer in den kommenden Jahren ändern werde, sei aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit kaum zu hoffen. „Das einzige, was man nun tun kann, ist, befallenes Holz und Brutmaterial, etwa abgebrochenes frisches Holz oder trockene Bäume, so schnell wie möglich aus dem Wald zu bringen“, mahnte Weiner.

Fichte hat große Probleme

Aufgrund des Klimawandels, so der Fachmann weiter, sei zu erwarten, dass sich die Fichte künftig nicht mehr sehr gut auf die Klimaentwicklung einstellen könne. „Nach Berechnungen wird sich die Fichte in Baden-Württemberg selbst bis in die Hochlagen nicht mehr wohlfühlen.“ Alternativen, so der Forstamtsleiter, wären Tannen und Douglasien.

Deutlich weniger Gewinn aus dem Forst als geplant

Zum Schonacher Wald hatte Förster Jürgen Wernet einiges zu erzählen: Der Planüberschuss für 2018 konnte nicht erreicht werden, statt 9400 Euro waren es 4800 Euro. Das Nichterreichen des Plans lag hauptsächlich daran, dass die Kosten beim Einschlag rund 4319 Euro höher lagen als gedacht. Dies wiederum kam durch das vermehrte Beseitigen von Sturmholz, informierte Wernet.

Weniger Holzeinschlag aus Solidarität

Für 2019 sei ein Überschuss von 9400 Euro aus dem Gemeindewald veranschlagt gewesen. „Ich plädiere aber dafür, dass wir aufgrund der Situation und auch aus Solidarität zu den stark betroffenen Waldbesitzern kein Kirschholz einschlagen.“

Wenigstens eine schwarze Null

Ratsmitglied Herbert Rombach (CDU) stimmte ihm hier zu. Er war der Meinung, dass der Gemeindewald nach vielen Jahren des Gewinnes auch mal weniger abwerfen könne. Auch Bürgermeister Jörg Frey tendierte hierzu, allerdings forderte er statt der geplanten 9400 Euro wenigstens eine schwarze Null.

Kein Frischholzeinschlag

„Wenn wir eine schwarze Null haben wollen, müssen wir früher oder später doch einschlagen“, hielt Rombach dagegen. Frey relativierte seine Aussage: Die schwarze Null solle in den Planungen stehen: „Erfahrungsgemäß werden wir dann bei plus/minus 4000 Euro rauskommen.“ Damit konnte das Gremium leben und stimmte für den neuen Plan, kein Frischholz einzuschlagen, Schadholz aufzuarbeiten und ein ausgeglichenes Ergebnis anzupeilen.