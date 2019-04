von Markus Reutter

Jörg Frey ist der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl, die am Sonntag, 26. Mai, in Schonach stattfindet. Am Montagabend, 18 Uhr, ging die Bewerbungsfrist zu Ende, wie Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf sagt. Dabei fanden sich keine weiteren Bewerbungen im Briefkasten. Somit gilt die Wiederwahl von Frey als so gut wie sicher. Für den 53-Jährigen wäre es die vierte Amtsperiode. 24 Jahre ist er bereits Bürgermeister von Schonach.