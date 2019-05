von Claudius Eberl und Christel Börsig-Kienzler

Schonachs amtierender Bürgermeister Jörg Frey stellte sich am Dienstagabend als einziger Kandidat für die am 26. Mai anstehende Bürgermeisterwahl den Bürgern vor. Rund 100 Interessierte waren ins Haus des Gastes gekommen.

Dort wurden sie von Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger begrüßt, die sich über den „doch recht großen Zuspruch“ freute. Frey, so stellte sie fest, warf gleich nach Beginn der Bewerberfrist am 9. März seinen Hut in den Ring und sollte der einzige Bewerber bleiben. Burger erläuterte zunächst, dass sich der Kandidat vorstellen würde, danach sei Zeit für Fragen und anschließend für einen Umtrunk im Foyer.

Familie fühlt sich heimisch

Frey stellte sich den Besuchern zunächst vor. Der 53-Jährige betonte, dass er nicht böse sei, der einzige Bewerber zu sein. Dennoch versprach er, dass er sich künftig, wie auch in den vergangenen 24 Jahren, mit ganzer Kraft und großem Elan zum Wohl der Gemeinde einsetzen wolle. Gemeinsam mit den Bürgern und dem künftigen Gemeinderat wolle er die richtigen Schwerpunkte für die Entwicklung Schonachs setzen. Er und seine Familie, mittlerweile angewachsen um einen Enkel, fühlen sich sehr wohl in Schonach, seien hier toll aufgenommen und integriert worden. Kurzum, man habe Schonach lieben gelernt, der Schwarzwaldort sei zur Heimat geworden.

Wichtige Entscheidungen

Bevor Frey nach vorne blickte, richtete er sein Augenmerk auf die Vergangenheit. Das erste Projekt, so erinnerte er sich, war der Ausbau der Hermann-Burger-Straße im Jahre 1995. „Das letzte Projekt, das wir gemeinsam meistern durften, war der Umbau des Kurparks.“ Der zog sich über eine lange Zeit hinweg, sei aber für die Gemeinde und die Lebensqualität im Ort von immenser Bedeutung. Dazwischen, so Frey, habe sich noch einiges anderes getan. Er sprach Wohn- und Gewerbegebiete an, die Ortskernsanierung mit Abriss des Hotels Lamm, den Neubau des Rathauses, die Schaffung neuer Parkplätze in der Ortsmitte und den Vorplatz der Schule.

Ausbau des Glasfasernetzes

Außerdem erwähnte er die Erweiterung der Kinderbetreuung, zahlreiche Straßenneubauten, das Schwimmbad, das Langlaufstation, die Langenwaldschanze und den Ausbau des Glasfasernetzes. „Und als eine der weitreichendsten und wichtigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Bürgermeisterzeit den Anschluss an die Furtwanger Wasserversorgung. Durch die interkommunale Zusammenarbeit konnten wir quasi eine Lebensversicherung erhalten“, betonte Frey. Ganz wichtig, als Autobahn des 21. Jahrhunderts gekennzeichnt, sei zudem der frühe Start des Breitbandausbaus in Schonach gewesen. Trotz aller, teilweise immenser Projekte: Die Verschuldung, so Frey, sei von ehemals rund 15 Millionen D-Mark auf aktuell rund eine Million Euro im Hoheitsbereich gesunken

Lob an die Bürger

Neben diesen zahlreichen Projekten war es aber für ihn und die Verwaltung auch immer wichtig, das ehrenamtliche Engagement in Schonach zu fördern. Was die Bevölkerung mit unglaublichen Ideen dankte: „Wer erinnert sich nicht gerne an ‚Schonach spielt verrückt‘, ‚Schonach baumstark‘ oder die ‚Kulturwochen im alde Rothus‘?“, fragte er. Frey zeigte sich alles in allem dankbar, in den vergangenen Jahren mit einem Gemeinderat mit hoher Kompetenz, kluger Weitsicht und richtungsweisenden Entscheidungen zusammenarbeiten zu dürfen. Auch ein hohes ehrenamtliches Engagement der Bürger für die Gemeinde sei die Grundlage gewesen, um heute so dazustehen. „Die hervorragende Jugendarbeit und das breite Angebot der Vereine“, so Frey, „taten ein Übriges.“

Gemeinderat erhält neues Gesicht

Wie soll es nun in weiteren acht Jahren Jörg Frey für Schonach weitergehen? Der amtierende Bürgermeister merkte an, dass der Gemeinderat ein komplett neues Gesicht bekommen werde, acht von zwölf Räten beenden ihre Amtszeit. „Ein neuer Rat wird durchaus seine eigenen Schwerpunkte bilden. Insofern gilt es, dass wir uns zunächst zusammenfinden, die Schwerpunkte abstecken und dann vor allem vertrauensvoll und intensiv zusammenarbeiten“, so Frey.

Ärzte und Betreutes Wohnen

Ein großes Thema werde nach wie vor die ärztliche Versorgung sein. „Anfangs hat uns die Kassenärztliche Vereinigung behindert. Deren Aufgabe ist es, die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherzustellen. Nun haben auch die Juristen in Freiburg erkannt, dass hier vieles im Argen liegt“, sagte Frey. „Wir werden verschiedene Modelle prüfen. Am langen Ende brauchen wir aber Ärzte, die in unsere Region wollen und die kann man weder kaufen noch bestellen. Es muss die Bereitschaft da sein, dass ein Arzt auch tatsächlich hierher will.“ Aber auch ein Betreuungsangebot für Senioren stehe zur Debatte. „Hier tut sich momentan die Chance auf, in der Villa Burger etwas realisieren zu können“, verriet Frey, was dem Ansinnen der Verwaltung nach solch einer Einrichtung in zentrumsnaher Lage entgegenkommen würde.

Bauplätze und Tourismus

Weiterhin werden im Ort Bauplätze benötigt. Der Breitbandausbau im Dorf und den Außenbereichen oder der Erhalt der örtlichen Gastronomie und des Einzelhandels zeigte Frey als Themen ferner auf. Auch der Tourismus sei nach wie vor, wenn auch mit enormen Wandel versehen, ein großes Thema in Schonach. „Uns muss letzten Endes klar sein, das alles, was dem Tourismus gut tut, auch für unsere Bevölkerung von Vorteil sein kann“, so Frey.

Als nächstes Großprojekt stellt sich Schonachs Bürgermeisterkandidat Jörg Frey in absehbarem Zeitraum die Sanierung des Haus des Gastes vor. Bild: Christel Börsig-Kienzler

Großprojekt Haus des Gastes

Als nächstes Großprojekt stellt sich Frey in absehbarer Zeit die Sanierung des Haus des Gastes vor. „Das wird allerdings zahlreiche Mittel und eine große Förderung aus verschiedenen Töpfen nötig machen“. An dieser Großinvestition werde man allerdings nicht vorbeikommen, „denn das Haus des Gastes ist für uns alle von großer Bedeutung.“ Weitere Schwerpunkte werden die weitere Unterstützung der Feuerwehr, der Erhalt der Infrastrukturen wie Straßen sowie Wasser- und Abwassernetz, aber auch die Optimierung des ÖPNV, nachhaltige Energiegewinnung oder die Verwendung lokaler Produkte sein.