von Hans-Jürgen Kommert

„Besondere Situationen, die wir alle in dieser Form noch nicht erlebt haben, bedürfen auch besonderer Maßnahmen“, konstatierte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir halten uns daher konsequent an die Vorgaben des Landes und schließen ab Dienstag, 17. März, bis einschließlich 19. April, die Schule und die Kitas, ebenso die Sporthalle und die Aula in der Schule. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem eine Chance hat, alle Betroffenen ordentlich zu versorgen“, nannte Bürgermeister Jörg Frey die Gründe dafür.

Natürlich werde es eine Notbetreuung für die Kinder im Kindergarten, der Grundschule und der Klassen 5 und 6 geben. Das Land habe dafür aber enge Voraussetzungen an die Nutzung gekoppelt, die auch einhalten strikt würden. „Die Voraussetzungen sind sicher bekannt, sie wurden ausführlich in der Presse erörtert“, so der Bürgermeister.

Wenig Bedarf an Notgruppe

Das „Kinderhaus Himmelsstürmer“ ist für rund sechs Wochen dicht. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zur Klärung der Frage des Betreuungsbedarfs hat das Kinderhaus Gipfelstürmer allen Eltern einen Fragebogen zukommen lassen. Nur eine Familie sei es, die alle Voraussetzungen erfülle – „die schafft es aber, die Betreuung selbst zu organisieren“, so die Leiterin Manuela Zähringer. Der katholische Kindergarten St. Raphael hatte den Bedarf ebenfalls anhand eines Fragebogens geprüft, berichtet dessen Leiter Simon Wiesenbach. Sechs Kinder seien es letztlich, deren Eltern die Voraussetzungen erfüllten, lautet sein Fazit.

Lehrer bleiben erreichbar

So ruhig geht es um die Dom-Clemente-Schule normalerweise nicht zu. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Schulleiterin Sabine Emde erklärte, dass die Eltern informiert wurden. „Eine Notbetreuung werden wir in der Schule organisieren, sofern das notwendig wird. Bisher weiß ich aber noch nicht, ob es Schüler gibt, die betreut werden müssen. Unsere offiziellen Briefe veröffentlichen wir regelmäßig auf der Homepage. Unsere Schüler wurden alle mit Aufgaben ausgestattet. Sie sollen täglich Aufgaben in Deutsch, Mathe und Englisch erledigen.“ Die Schulleitung sei anwesend, sofern es keine neuen Anweisungen gebe. Die Leiterin sei vormittags in der Schule zu erreichen.

Nachbarschaftshilfe

„All die Maßnahmen werden vom Land sicher nicht aus Spaß an der Freude gemacht, sondern um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten und vor allem uns und unsere Kinder zu schützen. Wir sind deshalb alle aufgefordert, Umsicht und Weitsicht gelten zu lassen – ebenso wie Nachbarschaftshilfe“, betonte Frey. Er appelliere an die Vereinsvertreter, nur zu veranlassen und umzusetzen, was dringend notwendig sei und nicht aufgeschoben werden könne. Veranstaltungen oder Treffen wie Hauptversammlungen sollten einfach auf später verschoben werden.