von Hans-Jürgen Kommert

Neun Besucher interessierten sich für die Hofführung, bei welcher der Hausherr auch auf die Historie des über 250 Jahre alten Hofes einging. Er zeigte am Ende der Führung auf, wie sich die damaligen Bauern mit den nicht einfachen Bedingungen ihrer Zeit auseinander setzten. 1766 wurde der Hof in der Salzgasse erbaut. Sogar auf weit frühere Zeit datieren wohl eine Stützmauer und der Brunnengang, so der Hausherr gegenüber den Besuchern.

Stammbaum hängt in der Tenne

Sicherlich einen Höhepunkt der Führung markierte die Dauerausstellung, die Kienzler anlässlich des Jubiläums der 250-jährigen Geschichte des Hofes „im Tenn“ aufgebaut hatte – da er den Platz nicht unbedingt brauche, stehe sie seither da, auch ein (nicht gänzlich vollständiger) Stammbaum blieb in der Tenne angebracht. Mittels der Gerätschaften verdeutlichte er die Techniken und Mühen früherer Generationen. „Unser Hof ist in all den Jahren nie abgebrannt, daher stellt er eine wahre Fundgrube dar“, erklärte der Höflebauer den Besuchern.

Markdorf Viele Landwirte rund um Markdorf bieten ihre Produkte auch in Automaten auf dem Hof an. Kommt das an? Das könnte Sie auch interessieren

Anhand von Hoflisten zeigte er zudem auf, dass am selben Ort wohl rund 200 Jahre vor dem jetzigen Hof schon einmal ein Hofgebäude gestanden haben musste – auf was auch die alten Gemäuer hindeuten. Besonders beeindruckt zeigte sich die sehr interessierte Gästegruppe, von denen ein Gutteil Verbindungen zur Landwirtschaft hat, über die alten Gerätschaften zur Heuernte mit einem Leiterwagen, der für die Heu- und Getreideernte benutzt wurde.

Schwarze Balken

Mit welchen Tricks die Altvorderen arbeiteten, zeigte er am Beispiel des Heuboden auf, der in Längsrichtung seinen tiefsten Punkt in der Mitte aufweist – so konnte ein Heuwagen weder vor- noch zurückrollen. Zudem verwies er auf die alten Balken, die durch den Rauch, der das Haus bis zur Pflicht zum Schornstein durchzog, pechschwarz und unglaublich hart sind.

Fresstische in Eigenarbeit

Im 2003 erbauten Laufstall zeigte er den Besuchern die „kleinen Feinheiten“, beispielsweise habe er wegen der vereinfachten Fütterung sogenannte Fresstische eingebaut – alles weitgehend in Eigenarbeit. Zuschüsse bekam er keine, da er zu billig baute. „In einem früheren Leben war ich Zimmermann, das vereinfacht Vieles“, schmunzelte Michael Kienzler.

Gremmelsbach Mehr als nur Kettensägen: Bäume fällen mit Seilwinden Das könnte Sie auch interessieren

Er verzichte auf Schwemmmist und habe daher kaum Gülle. „Die bringt zur Bodenverbesserung nichts, Festmist dagegen wird in Humus umgewandelt“, so Kienzler.

Reizbare Bullen

Zu den Angusrindern in Mutterkuhhaltung hätten ihn die Fleischqualität, das leichte Abkalben und auch die Hornlosigkeit, zudem seien die Kühe sehr sanftmütig – was man von dem Limousin-Bullen im Stall nicht unbedingt behaupten könne. Diese Rasse sei zwar deutlich besser bemuskelt und bringe mehr Fleisch, sei aber eher reizbar und unruhig, manchmal sogar leicht aggressiv.

Tipp vom Viehhändler

Bei der Fütterung müsse darauf geachtet werden, dass die Deutsch-Angus-Rinder nicht verfetten, weshalb er auf Anraten eines Viehhändlers auch den Limousin-Bullen dazu genommen habe. Nachteil dabei: der Bulle müsse früh ausgetauscht werden, da er sonst für den Natursprung zu schwer werde.

Mutterkuhhaltung macht Arbeit

Für die Tiere sei auch beim sommerlichen Weidegang der tägliche Kontakt wichtig, daher mache auch Mutterkuhhaltung durchaus Arbeit, vor allem natürlich durch die Heuernte und die Arbeit im Winter durch die Fütterung.

Triberg Angst vor Winterkälte ist unbegründet: Tiere sind keine Stubenhocker Das könnte Sie auch interessieren

Es sei schon schön, wenn man erlebe, wie seine Tiere angetrabt kommen, sobald sie seine Stimme hören. „Sicher gehört auch viel Idealismus dazu, aber es ist eine schöne und selbstständige Arbeit, auch wenn man praktisch umsonst arbeitet“, erklärte er seine kleine Landwirtschaft im Nebenerwerb.

Zwei Tiere wegen Trockenheit verkauft

Durch die Trockenheit 2018 habe er seinen Bestand um zwei Mutterkühe zurückgefahren. „Wir mussten sehr viel teures Futter dazu kaufen, deshalb haben wir zwei Kühe mit verkauft“, so Kienzler. Da sein Hof biozertifiziert ist, dürfe er auch nicht jedes angebotene Futter erwerben. Am Ende der Führung stellten sich die beiden Nebenerwerbslandwirte den Fragen der Besucher.