von Christel Börsig-Kienzler

Überflutet wurden auch so manche Straßen und Ackerflächen, da beispielsweise Löschweiher die Menge an Wasser vielerorts überhaupt nicht mehr fassen können.

An ein paar Stellen über das Ufer getreten ist am Montagmittag auch das Wasser im Mühlenweiher in der Schonacher Ortsmitte. Mancher Anwohner rechnete nachmittags schon mit dem Volllaufen des Kellers, sodass Pumpen zum Entfernen des eindringenden Grundwassers in Betrieb gesetzt wurden. Bereits am späten Sonntagabend war die Schonacher Feuerwehr zum Auspumpen eines Kellers in die Triberger Straße ausgerückt, wo zu viel Wasser vom Hang herunter gekommen und in ein Gebäude eingedrungen war.

In Triberg entfernte der Bauhof am Montag Schlamm und Geröll, die laut Polizei über einen kleinen Bach beim Gasthaus „s‘Felix“ auf die Bundesstraße 33 gespült worden waren und die komplette Fahrbahnbreite zugedeckt hatten. Auch eine Zufahrt zwischen der Asklepios-Klinik und dem Waldsportbad befreite der Bauhof von Schlamm und Dreck.

„In Schönwald ist bislang alles noch ruhig. Wir hatten noch keinen Einsatz“, meldete Kommandant Andreas Faller am frühen Montagabend auf Nachfrage der Redaktion.