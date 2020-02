von Rita Bolkart

Mit einer gelungenen Willkommensfeier wurden die jungen Skispringer zum Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Haus des Gastes in Schonach begrüßt. Schneemänner der Dom-Clemente-Schule trugen die Flaggen der teilnehmenden Bundesländer auf die Bühne. „Das ist leider der einzige Schnee, den wir haben“, scherzte die Schonacher Moderatorin Benita Hansmann.

Schneemangel macht Probleme

Aufgrund der Schneelage mussten die Langlaufwettbewerbe abgesagt werden und die alpinen Läufe umziehen, einzig der Springernachwuchs soll jetzt seine Wettkämpfe in Schönwald bestreiten. Schonachs Bürgermeister Jörg Frey wünschte den jungen Sportlern gute Wetterbedingungen und faire Wettkämpfe auf der Schülerschanze in Schönwald.

Bei der Eröffnungsfeier beweisen die jungen Sportler, dass sie die Nationalhymnen der europäischen Länder gut kennen. | Bild: Rita Bolkart

Beatboxer macht Eindruck

Nachdem sich die baden-württembergischen Sportler beim Hymnenraten als am besten informiert zeigten, eroberte Beatboxer Paul Brenning sofort die Aufmerksamkeit der Gäste. Er demonstrierte, was der Mund für Geräusche erzeugen kann und wie er mittels Technik sich selbst begleitet. In einem kurzen Workshop brachte er den Jungen und Mädchen die Grundzüge bei und zeigte ihnen, wie das so richtig cool aussehen kann.

Abwechslungsreiches Programm

50 Jahre „Jugend trainiert für Olympia“, Schonach und Skispringer Hansjörg Jäkle, das waren die Motive, die der Kirchzartener Thomas Zipfel für den Abend live zeichnete. Während er zeichnete, unterhielten Hans-Peter Hofgärtner und Georg Dieterle die Besucher mit selbst getexteten Liedern, die sich wunderbar zum Mitsingen eigneten.

Die TV-Tanzgruppe entführt in andere Sphären. | Bild: Rita Bolkart

Dom-Clemente-Schüler und TV-Tanzgruppe begeistern

Die Zehntklässler der Dom-Clemente-Schule machten den Sportlern Mut zu großen Leistungen mit ihrem Song „Löwenherz“ und die heimische TV-Tanzgruppe um Tanja Herdner entführte in andere Sphären.

Wettbewerb feiert Jubiläum

Außerdem gab es noch eine Auszeichnung. Denn seit 50 Jahren gibt es die Wettbewerbe von „Jugend trainiert für Olympia“, erläuterte Michael Schreiner vom Vorstandsgremium der Schulsportstiftung und Referatsleiter Sport am Kultusministerium.

Lutz Gau (links) und Michael Schreiner überreichen Bürgermeister Jörg Frey eine Auszeichnung für die vielfache und zuverlässige Ausrichtung der „Jugend-trainiert“-Wettbewerbe. | Bild: Rita Bolkart

Hohe Anerkennung für die Gemeinde Schonach

Die Stiftung organisiert diese Nachwuchswettbewerbe, die einzelne Gemeinden und Städte mit Vereinsunterstützung ausrichten. Zum Jubiläum sollen 50 Ausrichter in diesem Jahr mit einer Urkunde und einer Medaille geehrt werden.

Dazu gehört, als mehrfache Ausrichterin, die Gemeinde Schonach, die als erste diese Auszeichnung erhielt. Bürgermeister Jörg Frey nahm die Ehrung entgegen. „Wenn es eine größere Medaille gäbe, Schonach hätte sie verdient“, erklärte Schreiner, denn in Schonach sei man oft und sehr gerne.