von Claudius Eberl

„Die Hütte ist voll – und das Wichtigste ist, wir haben wieder Einen“, freute sich der erste Zunftmeister Hartmut „Emo“ Burger am Dienstagmittag im Schwarzwaldgasthof „Schwanen“. Dort stand die mittlerweile 42. Batzenwecken-Ordensverleihung an.

Zuvor traf sich die illustre Gesellschaft samt Musikverein Schonach im Hotel „Rebstock“. Von dort ging es zum Landmarkt, um dort die backfrischen Batzenwecken abzuholen.

Ehemalige Ordensträger feiern mit

Im „Schwanen“ begrüßte Hartmut Burger die Gäste. Gekommen waren neben Bürgermeister Jörg Frey und Pfarrer Andreas Treuer auch wieder viele Ordensträger aus der Vergangenheit, so Rudi Seitenberg, der den Orden 1978 erhielt und Berthold King, der in diesem Jahr 2019 das 40. Jahr seiner Ernennung feierte. Auch viele weitere Narren und eine Abordnung der Triberger Oberstädtler waren gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen.

Der Schonacher Ozumei Jonny Kienzler (links) versucht sich mit einer von Andreas Hehl gestifteten Trompete am Narrenmarsch. | Bild: Claudius Eberl

Die Wahl war auf Andreas Hehl gefallen. Der gebürtige Triberger Vollblutmusiker, der in Schönwald wohnt, ist auch in Schonach wohlbekannt, sorgt er doch bei vielen Veranstaltungen im Ort für die musikalische Unterhaltung. „Und nicht nur, dass, die Spuren seiner Großmutter führen gar auf den Rohrhardsberg“, wusste Burger zu berichten. Beruflich ist der Geehrte bei der Firma EGT beschäftigt, sorgt dort im Vertrieb für den Verkauf von Strom und Gas. „Er ist zudem ein Familienvater“, verriet der erste Zunftmeister weiter.

In zehn Kapellen aktiv

Hehls großes Hobby ist die Musik, in zehn Kapellen spielt er mit, als Alleinunterhalter ist er außerdem auch noch unterwegs, spielte im Musikcorps der Bundeswehr und besitzt ein Dirigentendiplom. „Er wurde schon von etlichen Nachbar-Narrenvereinen ausgezeichnet, jetzt aber kommt die goldene Krönung“, zeigte sich Burger sicher und hängte dem sichtlich erfreuten Geehrten den Orden als „Batzenweckenfreundlichster Ausländer 2019“ um.

Dankeschön als Trompeten-Attacke

Der jüngste Träger des begehrten Ordens bedankte sich überschwänglich beim Publikum, wie es sich für einen Musiker gehört, natürlich erst mal mit einer Trompeten-Attacke. Er verfolge die Verleihung schon seit Jahren, es sei eine große Ehre für ihn, nun auch dazu zu gehören, zu dieser Crème de la Crème der Fasnacht.

Narrenmarsch auf Plastiktrompete

Er hatte auch Gastgeschenke dabei, es waren Plastiktrompeten für den Narrenrat und außerdem ein prall gefüllter Umschlag für das Vereinssäckel. Erstere probierten die Narrenräte gleich mal aus, Ozumei Jonny Kienzler versuchte sich gar am Narrenmarsch auf der kleinen Plastiktrompete. „Ich werde den Orden mit stolzgeschwellter Brust tragen“, versicherte Hehl zum Abschluss.

Derbe Witze und deftiges Essen

Es ging noch eine Weile hoch her im „Schwanen“, bei der Herrensitzung mit derben Witzen und deftigem Essen. Am frühen Nachmittag zog die Gesellschaft weiter in Richtung Bärt zum Gasthaus „Wilhelmshöhe“, wo feucht-fröhlich weiter gefeiert wurde.

Frauen bedienen und musizieren

Die einzigen Frauen, die bei der „geschlossenen Herrengesellschaft“ übrigens geduldet sind, sind die Bedienungen und die Musikerinnen unter den Aktiven der Kurkapelle, die bei der traditionellen Fasnetveranstaltung für den schmissigen Sound sorgen.