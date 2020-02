von Susanne Kammerer

Die Narrenzunft Schonach geht in Sachen Nachwuchsarbeit neue Wege: Am Montag, 10. Februar, findet im Geißenstall in der Hermann-Burger-Straße der erste Geißenmeckerer Kids Day statt.

Alle interessierten Eltern und Kinder zwischen vier und zehn Jahren sind eingeladen, an diesem Nachmittag das geplante Konzept der neuen Jugendarbeit kennenzulernen. Außerdem möchten die beiden Kindsmägde, Anne Schätzle und Susi Zoremba, mit den Kindern Masken basteln. Die sollen dann beim großen Kinderumzug am Fasnetsamstag, 22. Februar, zum Einsatz kommen.

Nicht-Mitglieder willkommen

„Eingeladen sind ausdrücklich alle interessierten Eltern und Kinder, unabhängig davon, ob bereits eine Mitgliedschaft in der Narrenzunft besteht“, betont Oberzunftmeister Jonny Kienzler beim Pressegespräch im Geißenstall.

Im Geißenstall in der Hermann-Burger-Straße in Schonach findet der erste Geißenmeckerer Kids Day am 10. Februar statt. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Ziel der Nachwuchsarbeit ist es, nicht nur an der Fasnet, sondern das ganze Jahr über präsent zu sein und für Kinder ein interessantes, offenes Freizeitprogramm anzubieten. Hierbei soll den jungen Schonachern Brauchtum und Tradition nähergebracht werden. „Das könnte dann ein gemeinsamer Besuch bei einem Larvenschnitzer sein, oder ein Ausflug ins Narrenmuseum“, stellen Susi Zoremba und Anne Schätzle ihre ersten Ideen vor.

Eltern werden angesprochen

Das Programm soll individuell an das Alter der Kinder angepasst werden, weshalb es für die Eröffnungsveranstaltung am 10. Februar wichtig für die beiden Kindsmägde sei, auch mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.

Ozumei Kienzler freut sich, mit Anne Schätzle und Susi Zoremba zwei Jugendbeauftragte gefunden zu haben, die voller Elan an die Nachwuchsarbeit herangehen.

Jonny Kienzler ist mit Leib und Seele Oberzunftmeister. | Bild: Maria Kienzler

„Die Bevölkerung verändert sich. Viele Eltern haben mit der Fasnet nicht viel am Hut. Daher wollen wir den Schonacher Kindern so die Möglichkeit geben, in lockerem Rahmen unsere Fasnet und unser Brauchtum kennenzulernen“, sagt Oberzunftmeister Jonny Kienzler.