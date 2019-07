von Claudius Eberl

Bevor Frey die Bürgervertreter verabschiedete, ging er nochmals auf die vergangene Amtsperiode ein, erläuterte Themen wie den neuen Kurpark, Wasserversorgung, Baugebiete, schnelles Internet und vieles mehr.

„Viel Arbeit und wichtige Themen also, die der Gemeinderat in den letzten fünf Jahren zu bearbeiten hatte“, stellte er fest. Mindestens aber so wichtig wie die Sachthemen sei das gute und harmonische Miteinander im Gemeinderat gewesen. Teilweise führte man sehr kontroverse Diskussion, diese seien aber, wie alle anderen auch, von weitsichtigen Beschlüsse und einem fairen und offenen Umgang miteinander geprägt gewesen. „Ich bin dankbar, dass ich einem solchen Gemeinderat vorstehen durfte, der unsere Gemeinde entschieden nach vorne gebracht hat“, resümierte er.

Dann kam er zu Verabschiedung. Dabei überreichte er den Ausscheidenden Urkunden, Kupferteller der Gemeinde sowie Urkunden des Gemeindetags. Außerdem bekam jeder ein Jahreslos der Aktion Mensch als Geschenk: „Sie alle sind Menschen, die für Menschen da waren“, erklärte Frey dies.

Christian Herr saß zehn Jahre für die CDU im Gemeinderat. Er war Schonachs Vertreter im Ferienland sowie Stellvertreter im Kindergarten-Kuratorium und im Gemeindeverwaltungsverband. Ihm war, so Frey, die Verbindung zur Jugend und den örtlichen Vereinen stets ein Anliegen.

Doppelfunktion

Günter Herr war für zehn Jahre für die Freien Wähler im Gremium. Eine Besonderheit bei ihm: Er war nicht nur Gemeinderat, sondern ist auch Mitarbeiter der Gemeinde. „Das war für ihn sicher nicht immer ganz einfach, allerdings brachte er auch sehr viel Fachwissen in den Gemeinderat ein.“ Herr war Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband und im Bauausschuss für den Kurpark.

Besonnenes Urgestein

Ein Urgestein des Gemeinderates war Helmut Kienzler, der dem Gremium 25 Jahren als Mitglied der Freien Wähler angehörte. „Er war immer ein ruhiger, besonnener und weitsichtiger Gemeinderat“, stellte Frey fest. Er war Fraktionssprecher der Freien Wähler und gehörte dem Bauausschuss für den Kurpark an. Außerdem war er zweiter Bürgermeisterstellvertreter.

Volker Kölsch verlies den Gemeinderat zum zweiten Mal. Er saß in der Vergangenheit bereits 16 Jahre im Gremium und wurde 2014 – wohl auch für sich selber recht überraschend – nochmals für die SPD gewählt. „Wir kennen ihn als einen sozial engagierten Menschen“, stellte Frey fest, der sowohl die Vereine als auch die sozial schwachen und die Kinder immer in den Vordergrund stellte.

Kritischer Hinterfrager

Volker Lehmann gehörte dem Gemeinderat fünf Jahre lang der Fraktion der Freien Wähler an. „Ich habe ihn als sehr kritischen Gemeinderat kennengelernt, der vieles hinterfragt hat“, erklärte Frey. Lehmann war außerdem stellvertretendes Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband.

Herbert Fehrenbach und Silke Burger werden für 20 beziehungsweise zehn Jahre Gemeinderatszugehörigkeit geehrt. | Bild: Claudius Eberl

Birgit Mertz-Hahn gehörte dem Gremium 20 Jahre in den Reihen der Freien Wähler an. „Sie konnte viel ihrer Erfahrung als Tiefbauingenieurin und Unternehmerin mit einbringen“, wusste Frey. Sie war außerdem Mitglied im Gutachterausschuss und Stellvertreterin im Kindergartenkuratorium.

Kultur und Sport

Josef Spath gehörte dem Rat 15 Jahre an, er vertrat die CDU. Er hatte durch seine freizeitlichen Tätigkeiten immer wieder Kontakt zu den kulturellen Teilen der Bevölkerung sowie zur Jugend und zum Sport, wie Frey wusste. Außerdem war er Stellvertreter im Gemeindeverwaltungsverband und im Kindergartenkuratorium.

Bindeglied zur Jugend

Dominik Wehrle gehörte dem Gremium sieben Jahre seitens der SPD-Fraktion an. Er war das jüngste Mitglied im Rat und laut Frey „ein ganz wichtiges Bindeglied zur Jugend.“ Außerdem war er Stellvertreter im Gemeindeverwaltungsverband sowie im Kindergartenkuratorium.

Nicht ausgeschieden, aber geehrt wurden Silke Burger und Herbert Fehrenbach. Sie erhielten eine Stele des Gemeindetags, Burger für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Gemeinderat, Fehrenbach für 20 Jahre.