von Claudius Eberl

Die Vorsitzende Petra Strobel begrüßte die Mitglieder sowie Bürgermeister Jörg Frey und Christiane Palmer als Vertreterin des Pfarrgemeinderats. Höhepunkte des abgelaufenen Jahres waren, so Strobel, das goldene Priesterjubiläum von Peter Kuner und der Ausflug zu den Bregenzer Festspielen. Strobel dankte allen Mitgliedern für ihre Treue und Verbundenheit zum Chor.

Die Chorleiterin Beatrix Scherer zeigte sich ebenfalls dankbar, für die vielen gemeinsamen Jahre. Ihr hatte es, so sagte sie, immer Freude bereitet und der Entschluss, die Chorleitung abzugeben sei ihr nicht leichtgefallen. Jedoch wurde, so Scherer, die Zeit immer knapper und auch die lange Anfahrt nach Schonach sei zunehmend eine Belastung geworden.

Schlussendlich musste sie eine Entscheidung treffen und die sei nun „leider zu Ungunsten des Schonacher Chores gefallen“. Auf jeden Fall werde sie den Chor mit seinem tollen Zusammenhalt in guter Erinnerung behalten.

Schriftführerin Irene Hettich stellte fest, dass der Chor aktuell 19 aktive und 169 passive Mitglieder führe. Zu 36 Proben und elf Auftritten traf man sich im vergangenen Jahr. Leider musste man auch gleich fünf aktive Mitglieder auf ihrem letzten Weg begleiten.

Sie berichtete vom sehr gelungenen Auftritt mit Gastsängern und kleinem Orchester zum Priesterjubiläum von Peter Kuner und dem Ausflug nach Bregenz, von Maiandachten, Pfingstmesse, Allerheiligen und Volkstrauertag, von Adventsfeier und musikalischer Umrahmung der Christmette.

Von einem Fehlbetrag musste Manfred Schuler berichten, allerdings, so der Kassier, habe man genügend Rücklagen, um diesen zu verkraften.

Gerne, so Pfarrer Andreas Treuer, würde er einen positiven Ausblick auf die Zukunft geben. Aber leider sei das nicht möglich, denn für den Chor gebe es wohl keine Zukunft. Man habe seitens der Chorleitung wirklich alles versucht, versicherte er.

Gespräche mit umliegenden Kirchenchören, aber auch mit weltlichen Chören kamen zu keinem Ergebnis, ein neuer Chorleiter konnte auch nicht gefunden werden. „Kurzum: Wir können euch leider keine Lösung präsentieren.“ Treuer schlug vor, den aktuellen Vorstand im Amt zu bestätigen und sodann mit der Auflösung des Chors zu beauftragen.

Das sei traurig, allerdings müsse man auch sehen, dass die aktiven Sängerinnen und Sänger immer weniger und älter werden, die Stimmen irgendwann ausgereizt seien. „Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir das akzeptieren müssen“, so Treuer. Er forderte die Mitglieder auf, trotzt der traurigen Wahrheit die Köpfe nicht hängen zu lassen und das gute Miteinander zu bewahren.

Petra Strobel versicherte, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden seien, aber keine Lösung gefunden wurde. „Ich weiß, für viele von euch ist der Chor nicht nur Verein, sondern so etwas wie Familie“, betonte sie und versicherte, dass man sich nach Auflösung des Chors noch regelmäßig treffen werde.

Dank und Anerkennung

Bürgermeister Frey gratulierte dem Chor zu seinen gelungenen Auftritten und dankte im Namen der Gemeinde für die Arbeit. Ein Verlust sei die Auflösung des Chores für die kirchliche Gemeinde und auch für die politische. Aber schlussendlich müsse man sehen, dass das Durchschnittsalter der Sängerinnen und Sänger immer höher werde, sich die Reihen lichten und Nachwuchs nicht zu finden sei. „Behalten Sie trotzt allem die schönen Momente mit Ihrem Chor in guter Erinnerung“, forderte er auf.

Ein kleines Geschenk gab es auch für die scheidende Chorleiterin Beatrix Scherer. Petra Strobel dankte ihr für das Engagement. Man würde es sehr bedauern, dass sie den Chor verlasse, würde aber die Gründe auch gut verstehen. Pfarrer Andreas Treuer lobte ihre Arbeit als hervorragend und zuverlässig.

Schonach Schonacher Kirchenchor feiert 225-jähriges Bestehen mit einem Konzert Das könnte Sie auch interessieren