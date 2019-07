von Christel Börsig-Kienzler

Emsiges Treiben herrschte kürzlich vor, neben und in der Schonacher Sporthalle. Überall wuselte es nur so von Kindern und Jugendlichen. Kein Wunder: Die Turnvereine aus Schonach, Schönwald und Triberg veranstalteten ihr Raumschaftsturnier.

Zuschauen und staunen heißt es beim Showturnen der Meister im Rahmen des Raumschaftsturniers. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Schon seit einigen Jahren richtet der Turnverein Schonach das bei den Nachwuchsturnern sehr beliebte Turnier aus. Dabei können sich die jungen Sportler an den Geräten bei verschiedenen Turn- und Leichtathletik-Wettkämpfen messen. Während die Mädchen ihre Übungen je nach Leistungsstufe am Stufenbarren, auf dem Schwebebalken, am Boden und beim Sprung absolvierten, zeigten die Jungen ihr Können beim Sprung, am Seitpferd, an den Ringen und ebenfalls am Boden. Auf dem Allwettersportplatz neben der Sporthalle wurden die Leichtathletikdisziplinen Weitsprung, Werfen und Wettlaufen gewertet.

Insgesamt gingen 89 Kinder an den Start: fünf aus Schönwald, 27 aus Triberg und 57 aus Schonach. Auch wenn es in Vorjahren schon mehr Teilnehmer waren – es herrschte in der Sporthalle und auch im Freien tolle Wettkampfstimmung.

Kaum waren die einzelnen Wettbewerbe vorbei, wurden die Geräte für das Showturnen in der Halle aufgebaut.

Die Pokale gefallen den Kindern. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Bis zur Siegerehrung konnten sich die Kinder beziehungsweise „Alleskönner“ auch mit einem spaßigen Eierlauf, Sackhüpfen und „Drei-Beiner“ die Zeit vertreiben. Zur Belohnung gab es kleine Präsente, die sich die jungen Akteure selbst aussuchen konnten.

Die vielen Pokale sind heiß begehrt

Für das leibliche Wohl der zahlreichen Turner und ihrer Begleiter sorgte in bewährter Weise der Turnverein Schonach. Currywurst mit Pommes, Brezeln sowie Kaffee und Kuchen waren heiß begehrt – nicht minder die vielen Pokale, die auf einem Tisch in der Sporthalle auf die jeweils Erstplatzierten jedes Wettkampfes warteten und von vielen Kindern sehnsüchtig in Augenschein genommen wurden.

Vor der Siegerehrung demonstrierten die Leistungsturner beziehungsweise aktuellen Schwarzwaldmeister und badischen Meister des Turnvereins Schonach am Barren, Stufenbarren, Boden, Reck, Seitpferd, auf dem Schwebebalken und an den Ringen, welche niveauvollen Übungen man durch viel Fleiß und langjähriges Training absolvieren kann. Mit Hilfe der AirTrack-Bahn (luftgefüllte Bodenmatte) wirbelten die Turner zudem nur so durch die Luft und ernteten für ihre akrobatischen Showvorführungen unter der Regie von Oberturnwart Hansjörg Faller viel Applaus.

Dann war es soweit: Die mit Spannung erwartete Siegerehrung erfolgte durch TV-Vorsitzenden Philipp Kuner und die Übungsleiterinnen Elke Kern und Tanja Lehmann. Für die jeweils Erstplatzierten gab es glänzende Pokale und Medaillen sowie für alle Teilnehmer Plaketten und Urkunden.

Zur Überraschung gibt es am Ende des Wettkampftags eine Wasserbombenschlacht. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Nach dem obligatorischen Gruppenfoto war dieses Jahr allerdings noch nicht Schluss. Zur Überraschung und Freude der Mädchen und Jungen konnten sie noch an einer feucht-fröhlichen Wasserbombenschlacht auf dem Allwettersportplatz teilnehmen. Dies ließen sich viele Mädchen und Jungen bei den derzeit herrschenden hochsommerlichen Temperaturen selbstredend nicht entgehen. Mit Vergnügen tobten sie sich aus und freuten sich über die erfrischende Abkühlung.

Die Platzierungen: