Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis in Schonach wieder drei Tage lang ausgelassen gefeiert werden kann – getreu dem Motto „Hier steppt der Bock!“. Drei Tage wird das Volksfest vom 2. bis 4. September für Groß und Klein auf dem Obertalparkplatz dauern. Es wird traditionell am ersten Septemberwochenende in Schonach gefeiert.

Es gibt Livemusik für Jung und Alt. Zudem locken die Organisatoren wieder mit einer Biertheke, einer Bar, einem Weinbrunnen, Kaffee und einer großen Kuchenauswahl sowie Spezialitäten wie den Volksfest-Haxen- und -Hähnchen ins Obertal.

Auf dem dortigen Festplatz haben Mitglieder der Feuerwehr, wie immer am Samstag vor der Veranstaltung, bereits ein großes Zelt aufgestellt. Das Erfreuliche gleich vorneweg: An allen Veranstaltungstagen gilt freier Eintritt. Für Kurzweil im Außenbereich sorgt die Familie Gebauer aus Konstanz mit ihrem Schaustellerbetrieb mit verschiedenen Fahrgeschäften. Die Vergnügungsfahrten mit diesen gibt es allerdings nicht umsonst.

Festumzug zum Auftakt

Veranstalter des Volksfestes ist der Förderverein der Feuerwehr Schonach. Er bietet ein kurzweiliges Programm mit Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein. Los geht’s am Samstag, 2. September, um 15 Uhr mit dem Festumzug durchs Dorf und dem Anstich des ersten Bierfasses im Festzelt. Danach unterhält die Kurkapelle Schonach das Publikum in bewährter Weise. Ab 18 Uhr spielen die Breg-Brass-Buebe auf, bevor ab 20.30 Uhr die große Volksfestparty mit der Band Partymaschine steigt.

Am Sonntag, 3. September, geht es ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins-Kurkapelle Schonach samt Tischmusik weiter. Ab 14 Uhr unterhält die Blaskapelle Peng die Besucher. Die Verlosung der großen Tombola steht um 19 Uhr auf dem Programm. Neben attraktiven Gewinnen winkt als Hauptpreis ein E-Bike im Wert von 3300 Euro. Lose gibt es beim Volksfest selbst und im Ort im Vorverkauf bei der Bike-Ranch, Tante Emma’s Glück, beim Schreibwarengeschäft Moosmann und bei der Fina-Tankstelle.

Am Montag, 4. September, startet der Festzeltbetrieb um 11 Uhr. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Ab 14 Uhr spielt die Schochenbacher Spätlese. Ab 15 Uhr gibt es Spiel und Spaß für Kinder. Um 17 Uhr startet dann das Handwerkervesper und zum Festausklang spielt ab 18 Uhr die Band Hautnah.

Feuerwehr-Jubiläum

Nächstes Jahr dürfen sich die Besucher auf einige Überraschungen freuen, denn da feiert die Schonacher Feuerwehr ihren 150. Geburtstag. „Wir haben uns darüber schon viele Gedanken gemacht“, versichern Fördervereins-Vorsitzender Georg Schilli und Festwirt Thomas Schilli. Beim Fest sind rund 80 Helfer im Einsatz.