von Hans-Jürgen Kommert

Die Weihnachts-Deko im Haus des Gastes ist weggeräumt. Nun arbeiten die Schonacher Narren emsig an der Dekoration für die Ladies Night, die am kommenden Samstag, 11. Januar, anlässlich des 50. Geburtstags der Geißenmagd steigen wird.

Schonach 1970: Die Beatles lassen‘s sein und Rudi Kienzler fällt was Neues ein Das könnte Sie auch interessieren

Die Fasnet in Schonach gehört seit Jahrhunderten zum Dorfleben, doch war sie lange Zeit eine eher unorganisierte Sache – doch am 14. Januar 1935 fand schließlich die Gründungsversammlung der Narrenzunft statt. Sie agierte allerdings noch lange Zeit ohne Häs, ehe Rudolf Kienzler die Idee hatte, eine typische Sagengestalt Schonachs als Häs zu kreieren. Der damalige Sekretarius Bruno Bender und der Werklehrer Bruno Beylich erfanden dann den Schonacher Geißenmeckerer.

Für Frauen nicht tragbar

Für Frauen war der Geißenmeckerer wegen des enormen Gewichts des Geschells nicht tragbar. Und wieder war es Rudolf Kienzler, der dem Geißenmeckerer im Jahre 1970 eine Begleiterin zur Seite stellte, die Geißenmagd. Die Larve trägt deutlich weibliche Gesichtszüge, ist aber dem Geißenmeckerer angeglichen. Die Maske darf übrigens nur von Närrinnen getragen werden. Bereits zur Einführung waren die ersten Mägde dabei.

Die Schonacher Fasnet wäre ohne die Geißenmagd nur halb so schön. Das weibliche Pendant des Geißenmeckerers feiert 2020 seinen 50. Geburtstag. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

In der Folgezeit nahm man mit diesem Gespann aus Männlein und Weiblein immer wieder mit Erfolg an Narrentreffen im In- und Ausland teil. „Viele Zünfte beneiden uns darum, dass wir ein wirklich passendes weibliches Pendant zu unserer Hauptfigur haben“, erzählte Oberzunftmeister Jonny Kienzler anlässlich des besonderen Jubiläums verschmitzt.

Schonach 50 närrische Jahre: Die Schonacher Geißenmägde sind bereit für ihre Jubiläumsparty Das könnte Sie auch interessieren

Das Jubiläum sorgt nun nicht nur für das Fasnetsmotto: Die Ladies Night wird bereits am kommenden Samstag, 11. Januar, stattfinden. Ab 18 Uhr ist der Saal im Haus des Gastes geöffnet, um 19 Uhr beginnt die Party mit dem Einmarsch der Geißenmägde.

Narren planen eine Überraschung

Die Ladies Night feiern die Narren gemeinsam mit der Partyband Die Lausbuba. Neben drei Bars gibt es einige Überraschungen, versprechen die Schonacher Narren um Ozumei Jonny Kienzler. Eines ist schon sicher – Geißenmägde im Häs haben freien Eintritt, alle anderen Gäste im Häs werden mit einem Freigetränk belohnt. „Wir erwarten aus unserer Narrenvereinigung etwa 300 Besucher“, sagten die Zunftmeister Martin Schmidt und Hartmut Burger. Der Fokus wird bei dem Fest auf einer Partynacht ohne großem Programm liegen.