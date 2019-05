von Hans-Jürgen Kommert

Ein Frühlingsfest veranstalteten die Mitglieder der Offenen Grünen Liste bei sehr durchwachsenem Frühlingswetter beim Höflebauer. Der Hof ist Bio-zertifiziert und steht grünem Ideengut sehr nahe. Was lag daher näher, als sich bei Michaela und Michael Kienzler auf dem Höflebauernhof den Besuchern Gelegenheit zu bieten, mit den Kandidaten der neuen Schonacher Offenen Grünen Liste ins Gespräch zu kommen, wiewohl keiner der Hofeigentümer selbst auf der Liste steht.

„Da ich bei der Gemeinde arbeite, würde ich darin einen Gewissenskonflikt sehen – und mein Mann steht der Politik eher skeptisch gegenüber“, sagte Michaela Kienzler.

Viele interessierte Besucher

Bei wechselhaftem Wetter waren alle Beteiligten zunächst skeptisch, wie sich der Besucherandrang entwickeln würde. Doch ausreichend viele Gäste kamen aus dem Skidorf selbst, um die zwölf Gemeinderatskandidaten kennenzulernen und mit ihnen über deren Themenschwerpunkte für die Zukunft der Gemeinde zu sprechen.

Mehr als 100 Gäste sind dabei

Alle Kandidaten hatten sich eingefunden – und wer geglaubt hatte, dass sich die Schonacher Bürger von den Wetterkapriolen abhalten lassen, den „Höflebur“ zu besuchen, sah sich getäuscht. Deutlich mehr als 100 Gäste nutzten die Gelegenheit, sich mit den Bewerbern auszutauschen. Dazu hatten sich auch viele Besucher aus dem Umland sowie Kandidaten anderer Listen eingefunden.

250 Jahre Hofgeschichte

In der Scheune hatten die Hofbesitzer noch immer ihre kleine Zeitreise durch die 250 Jahre Hofgeschichte aufgebaut, die auch von vielen Interessierten besucht wurde. Im großen Geräteschuppen hatten Kienzlers des Wetters wegen Platz geschaffen, um die zahlreichen Besucher zu bewirten.

Spenden zugunsten der Schule

„Preisliste gibt es heute keine“, stand auf der Liste der kleinen Speisen und Getränke. Stattdessen durfte man eine Spende in beliebiger Höhe zugunsten der Dom-Clemente-Schule Schonach tätigen.

Viele Besucher nutzten das Versprechen von Kandidat Gerhard Kienzler, dass man mehrere Elektrofahrzeuge testen könne. Gefahren wurde allerdings eigentlich nur eines: Der fast neue, 450 PS starke Tesla drehte eine Runde nach der anderen mit wechselnder Besatzung.

Unterwegs mit der Drohne

Der Besitzer selbst war nie dabei, er vertraute auf die Fahrkünste der jeweiligen, teils sehr jungen Fahrer. Die jüngeren Schonacher hatten indes Gelegenheit, per Virtual Reality (VR) mit entsprechender Brille einen Drohnenflug mitzumachen und ihr Heimatdorf aus der Vogelperspektive kennen zu lernen.

Kreistagskandidaten mit dabei

Mit in der Runde dabei war auch die Grünen-Landtagsgeordnete Martina Braun. Die Linacherin, die derzeit auch wieder für einen Sitz im Kreistag kandidiert, mischte sich einfach unters Volk und plauderte mit vielen Besuchern. Ohne Berührungsängste bewies sie ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen zur Kreispolitik. Etwas später gesellten sich mit Isolde Grieshaber und Christian Kaiser weitere Bewerber der Grünen für den Kreistag vor.

